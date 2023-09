Strand-Urlaub mit Kindern: So bauen Sie eine stabile Sandburg

Von: Yannik Lurz

Teilen

Wer am Strand mit den Kindern eine Sandburg bauen will, sollte ein paar Tipps beachten – damit die Burg nicht gleich wieder zusammenfällt.

Wer im Urlaub mit den Kindern eine stabile Sandburg bauen will, braucht viel Geduld: Schicht um Schicht kommt auf den feuchten Untergrund. Das Gebilde wächst, nimmt langsam Form an. Mit ruhiger Hand fügt der Baumeister eine weitere Lage hinzu – wird das Material halten?

Eine Sandburg am Strand: Mit genügend Sand und ein bisschen Wasser lässt es sich leicht bauen. (Symbolbild) © Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/Imago

Wer sich schon mal mit dem körnigen Baumaterial beschäftigt hat, weiß: Sandburgen bauen hat so seine Tücken. Doch mit der richtigen Mischung aus Sand und Wasser bauen Sie prachtvolle Sand-Schlösser, die eine ganze Weile lang halten.

Sandburgen bauen: Welche Menge an Wasser braucht es?

Sand allein reicht nicht aus, auch wenn der Name „Sandburg“ das suggerieren mag. Fügen Sie ein bisschen Wasser hinzu, so erhalten Sie ein Bindemittel. Doch das ist nicht alles.

Luft spielt eine entscheidende Rolle, indem sie den Druck innerhalb des nassen Sandes erhöht und so die Griffigkeit verbessert, wie die Webseite livescience.com berichtet. Zu viel Wasser lässt keinen Raum für Luft – lassen Sie also Raum für trockenen und damit luftigen Sand.

Dieses Zusammenspiel von Sand, Wasser und Luft sorgt für die solide Struktur einer Sandburg. Wissenschaftler haben sich der perfekten Mischung angenommen und folgende Formel aufgestellt: Auf acht Eimer Sand kommt ein Eimer Wasser.

Schritt für Schritt: der perfekte Sandburgenbau

Sie sind am Strand mit den Kindern und wollen sich als Baumeisterin oder Baumeister beweisen? Dann orientieren Sie sich gerne an dieser Anleitung, in der kita.de auf die wichtigsten Schritte eingeht:

Sammlung des Materials: Der Sand sollte weder zu nass, noch zu trocken sein. Wie kita.de schreibt, ist feuchter Sand die Lösung – denn so bleibt die Form erhalten. Grundlage schaffen: Bauen Sie eine flache, stabile Unterlage. Wie Sie das bewerkstelligen, bleibt Ihnen überlassen. Eine Idee wäre, den Sand in einem Kreis anzuhäufen und ihn festzutreten. Aufbau der Türme: Laut kita.de folgen nun die Eckpunkte Ihrer Burg. Formen Sie den Sand zu Zylindern und platzieren Sie diese auf der Grundfläche. Sie werden später die Türme Ihrer Sandburg. Zwischenräume füllen: Ihre Ecken stehen? Perfekt. Füllen Sie nun die Lücken zwischen den Türmen mit feuchtem Sand und verdichten Sie ihn leicht. Schichten erstellen: Achten Sie darauf, sich gleichmäßig nach oben zu bauen. Kita.de empfiehlt, schichtweise zu arbeiten, indem Sie jede Schicht festklopfen und leicht befeuchten. Erst dann tragen Sie die nächste auf. Formgebung: Verleihen Sie der Sandburg Struktur, indem Sie Wände und Details formen, heißt es weiter. Verzierungen hinzufügen: Der krönende Abschluss laut kita.de: Fügen Sie kreative Elemente wie Fenster, Türen und Zinnen hinzu, um die Sandburg zum Leben zu erwecken.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Yannik Lurz sorgfältig überprüft.