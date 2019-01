Lufthansa-Mitarbeiterin erklärt, was Klatschen nach Landungen bei Crew und Piloten auslöst

Nett. Dann bitte ich im Namen meiner Eltern drum, dass der Sauerstoff während eines 10 Stunden Condor Fluges nicht derart runter gefahren wird das beide jedes mal Atemnot bekommen. Dann bitte ich im Namen meiner Kleinkinder drum das sie nicht angemotzt werden weil sie bei einem Trickfilm lachen oder während 10 Stunden Flug nicht kerzengerade sitzen. Dann bitte ich für mich drum das dies Rumgerenne der Flugbegleiterinnen bei einem Nachtflug etwas weniger wird, ich auch 1 volles Fenster an meinem Fensterplatz habe, mal eine Alternative zu angebrannten Nudeln bekomme und Decke sowie Kissen Haarfrei sind. Dann lässt man auch gern die Schuhe an ;).

"Vordrängeln mache überhaupt keinen Sinn, da jeder Passagier einen reservierten Sitzplatz habe." Stimmt, der Sitzplatz ist reserviert. Nicht aber der Platz für das Handgepäck. In den letzten Jahren ist es besonders innereuropäisch üblich geworden, Trolleys mit in die Kabine zu nehmen um Gepäckkosten zu sparen, um zusätzliches Volumen nutzen zu können oder einfach um schnell zu sein beim Aussteigen. So lange das nur ein Handvoll Geschäftsreisende gemacht haben war das kein Problem. Seit dieses Verhalten aber ganze Kegelvereine, Studentinnen auf Shoppingtour oder Städtetouristen an den Tag legen wird der Platz in den Gepäckfächern extrem eng und nur die ersten können ihr Handgepäck verstauen. Der Rest muss es zwischen die Beine quetschen. Und das ist unangenehm.