Ferienflieger SunExpress wird dichtgemacht: Was passiert mit den gebuchten Flügen?

Die Corona-Pandemie hat auch bei der Lufthansa-Tochter SunExpress für Stillstand gesorgt. Nun soll der Betrieb eingestellt werden. Was passiert mit gebuchten Flügen?

gehört seit über 30 Jahren zu den größten Fluggesellschaften im Verkehr zwischen Deutschland und der Türkei. Im Rahmen einer Gesellschafterversammlung wurde nun das Aus von SunExpress Deutschland beschlossen.

beschlossen. Bereits gekaufte Tickets sollen größtenteils umgebucht werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie blieb nahezu die gesamte Flotte der Lufthansa-Tochter SunExpress zwischen dem 2. April und dem 31. Mai am Boden. Seit dem 1. Juni hat SunExpress innertürkische und seit dem 10. Juni auch internationale Flüge in beliebte türkische Urlaubsregionen sukzessive wieder aufgenommen.

SunExpress stellt Betrieb ein: Knapp 1.200 Mitarbeiter betroffen

Um auf die Auswirkungen der Corona-Krise zu reagieren, ziehen die Verantwortlichen nun die Konsequenzen: Im Rahmen einer Gesellschafterversammlung hat SunExpress beschlossen, den Flugbetrieb der SunExpress Deutschland in Kürze einzustellen und einen geordneten Liquidationsprozess vorzubereiten, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Für die knapp 1.200 Mitarbeiter, die davon betroffen sind, sollen in den kommenden Wochen Lösungen mit den Sozialpartnern erarbeitet werden. "Die strategisch richtige Entscheidung, den Fokus ausschließlich auf unser Kerngeschäft zu legen, ist gleichzeitig auch bitter. Für alle Betroffenen ist das eine traurige Nachricht, die erst nach umfassender und intensiver Bewertung der Situation erfolgt ist. Gleichzeitig stellt dies jedoch einen wichtigen Schritt in die Zukunft dar, um die Marktposition der SunExpress in der Krise zu halten und aus der Krise gestärkt hervorzugehen", so Max Kownatzki, Chief Executive Officer von SunExpress.

Der Ferienflieger wurde 1989 als Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines mit zwei getrennten Flugbetrieben gegründet. Die in Frankfurt angesiedelte SunExpress Deutschland, eine Gesellschaft der türkischen SunExpress, betreibt 20 Flugzeuge. Mit der Schließung von SunExpress Deutschland will sich das Unternehmen stärker auf Urlaubsflüge in die Türkei aus der DACH-Region sowie den innertürkischen Flugverkehr fokussieren, heißt es.

SunExpress macht dicht: Was passiert mit bereits gebuchten Flügen?

Insgesamt soll für mehr als 90 Prozent der Passagiere von SunExpress Deutschland ein Alternativflug auf Flügen von Airline-Partnern angeboten werden. Bei Flügen, die von der türkischen SunExpress übernommen werden, wird die Umbuchung automatisch erfolgen ebenso die Information der Kunden, wie das Unternehmen informiert. Zudem sollen Reservierungen auch auf Eurowings und andere Airline-Partner umgebucht werden. Passagiere der SunExpress Deutschland, deren Flüge nicht umgebucht werden können, sollen eine automatische Rückerstattung des vollen Ticketpreises erhalten. Bei Fragen zu Stornierungen oder Umbuchungen werden Kunden gebeten sich an den SunExpress Kundenservice zu wenden.

