Was mache ich eigentlich, wenn ich etwas in der Bahn liegen gelassen habe?

Kaum aus dem Zug ausgestiegen, merken Sie, dass etwas fehlt – doch oft ist es dann schon zu spät. Wie bekommen Sie Ihren Verlust von der Bahn zurück?

Gerade noch in der Bahn die Sporttasche verstaut und beim Aussteigen ist sie plötzlich weg – der Zug ebenso. Was können Sie tun, um Ihr Hab und Gut so schnell wie möglich wieder zu bekommen?

Natürlich sind Sie nicht der Erste, der einmal etwas in der Bahn vergessen hat – weshalb diese auch gut ausgerüstet ist, um Ihnen weiterzuhelfen.

In der Bahn vergessen: So bekommen Sie Ihre Gegenstände zurück

Zunächst einmal müssen Sie der Bahn Ihren Verlust melden. Das können Sie bei der Deutschen Bahn entweder

online,

telefonisch,

oder vor Ort bei einem Servicemitarbeiter im Bahnhof erledigen.

Um den verlorenen Gegenstand online als vermisst melden zu können, muss dieser über 15 Euro Wertund noch nicht länger als vier Wochen verschwunden sein. Dann besuchen Sie die Website der Bahn unter dem Reiter "Fundservice" und wählen die Option "Verlust online melden". Anschließend müssen Sie ein Formular ausfüllen und abschicken. Auf der Fundservice-Datenbank sehen Sie dann, ob ein Gegenstand gefunden wurde, der zu Ihrer Beschreibung passt – ansonsten können Sie vier Wochen lang unter Ihrer Verlustnummer nachsehen, ob Ihr Gegenstand entdeckt wurde. Falls sich nach Ablauf der Zeit nichts tut, wird die Suche ohne Benachrichtigung eingestellt.

Telefonisch: So bekommen Sie Ihre Wertsachen wieder

Wer den Verlust lieber telefonisch melden möchte, kann dies unter der Nummer 0900/1990599 tun. Allerdings kostet ein Anruf aus dem deutschen Festnetz 59 Cent in der Minute – bei einem Telefonat im Mobilfunk variieren die Tarife. Von Montag bis Freitag erreichen Sie das Personal zwischen 8 und 20 Uhr, sonntags und feiertags zwischen 10 und 20 Uhr.

Besuchen Sie das Fundbüro der Bahn

Ansonsten bleibt Ihnen noch die Möglichkeit, persönlich am Bahnhof zu erscheinen und an der Fundstelle nach Ihrem Hab und Gut zu fragen. Bei Gegenständen, die weniger als 15 Euro wert sind, bleibt Ihnen auch keine andere Möglichkeit – diese werden nämlich nicht in die Datenbank aufgenommen.

Wenn Sie Glück haben, wurde Ihr Gegenstand gefunden und befindet sich an einem Lagerort der Bahn. Dann können Sie persönlich das Fundstück dort abholen oder es sich zusenden lassen. In beiden Fällen verlangt die Bahn Bearbeitungsentgelt. Wie hoch dieses in Ihrem Fall ausfällt, können Sie ebenfalls auf der Website nachlesen.

