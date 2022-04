Colorado, der entspannte Bundesstaat

Telluride – Downtown: Genießen Sie den entspannen Bundesstaat Colorado. © Tony Demin/Visit Telluride

Die Rocky Mountains, abwechslungsreiche Nationalparks und Westernstädte erwarten Besucher im Südwesten der USA.

Wenn die Einheimischen in Colorado augenzwinkernd sagen: „We live on Mountain Time“ meinen sie damit nicht die Zeitzone. Was sie dem Besucher mitteilen wollen, der den Rocky Mountain Staat mit seinen abwechslungsreichen Landschaften und idyllischen

Westernstädten bereist: Hier geht alles einen ruhigen und entspannten Gang. Bitte keine Hektik.

Denver – die Mile High City

Entspannt ist schon die Anreise, wenn es Nonstop von München in die Hauptstadt Denver geht, wo sich in den Fassaden moderner Wolkenkratzer die charmanten Gebäude aus der Goldgräberzeit spiegeln. Lässig geht es in der Metropole mit den breiten Bürgersteigen und gut ausgebauten Radwegen zu, und so schlendert man zu Fuß durch die Innenstadt mit ihren Geschäften, Museen und Restaurants, oder man radelt durch die Stadtviertel, vom historischen LoDo bis ins urbane RiNo, wo sich Brauereien und Bars in coolen Industriebauten niedergelassen haben. Auf 1.600 Metern – daher der Beiname „Mile High“ kann man sich hervorragend akklimatisieren, bevor es auf eine Rundreise durch Colorado geht.

Abwechslungsreiche Nationalparks

Die vier Nationalparks von Colorado könnten unterschiedlicher nicht sein: von den dramatischen Gipfeln und klaren Bergseen im Rocky Mountain Nationalpark über die steilen Felswände des Black Canyon of the Gunnison Nationalparks bis hin zu den höchsten Sandünen Nordamerikas im Great Sand Dunes Nationalpark und den Felswohnungen aus dem 12. Jahrhundert im Mesa Verde Nationalpark. Unzählige Panoramastraßen führen durch rote Schluchten, grüne Täler und über kurvige Bergstraßen und verbinden die Nationalparks, Nationalmonumente und State Parks miteinander.

Westernstädte und Ranches

Das Erbe des glorreichen 19. Jahrhunderts, als Colorado einen wahren Gold- und Silberrausch erlebte, ist heute noch in malerischen Westernstädten wie Telluride, Leadville oder Durango sichtbar, aber auch in Geisterstädten wie St. Elmo und Ashcroft. Beim Aufenthalt auf einer Ranch kann man den Cowboys und -girls bei der Arbeit zuschauen und mitunter sogar selbst mit anpacken.

Historische Eisenbahnen

Nicht nur eingefleischte Eisenbahnfans folgen dem Ruf „All Aboard!“ Ob man mit einer der historischen Eisenbahnen, mit der Zahnradbahn auf den 4.302 Meter hohen Pikes Peak oder mit dem luxuriösen Rocky Mountaineer fährt – für jeden ist eine passende Zugstrecke dabei.

Aktivitäten im Sommer und Winter

Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist Colorado ein Ganzjahresziel: in den Sommermonaten, wenn die Wildblumen blühen, sowie im Herbst, wenn sich die Espen golden färben, kommen Gäste zum Erkunden der Parks, zum Wandern, Rafting, Radfahren und Camping. Im Winter werden Wintersportler von 28 Skigebieten, darunter namhafte wie Aspen und Vail, angelockt. Ganzjährig sorgen die natürlichen heißen Quellen, die Hot Springs, die überall zu finden sind, für Entspannung.

Nonstop Flugverbindungen von München nach Denver

Zwei tägliche Nonstop-Flüge gibt es von München: mit United Airlines geht es ab dem 24. April täglich nach Denver. Dieser neue Flug verstärkt die bereits bestehende Verbindung mit der Lufthansa. Einmal am Denver International Airport angekommen, erreicht man die Innenstadt ganz bequem mit der Bahn.

Kostenlose Informationen gibt es beim offiziellen Fremdenverkehrsamt von Colorado in Köln per E-Mail unter colorado@getitacross.de telefonisch unter +49-221-47671213 und online unter www.colorado.com

