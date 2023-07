Flugzeug muss umgeleitet werden, weil Passagier wegen Essensauswahl Krawall macht

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Weil sein gewünschtes Menü nicht mehr erhältlich war, sorgte ein Flugzeugpassagier offenbar für Zunder an Bord. Der Pilot sah sich genötigt, zwischenzulanden.

Immer wieder sorgt die Auswahl an Speisen für Unzufriedenheit unter Flugpassagieren: So bekam ein Mann einst eine Banane als veganes Menü serviert und eine Frau erhielt trotz ihrer Unverträglichkeit versehentlich ein glutenhaltiges Croissant. In einem Fall, der sich kürzlich zugetragen hat, empörte sich nun ein wieder ein Business-Class-Reisender über die verfügbaren Speisen – oder eher darüber, dass seine ausgewählte Mahlzeit nicht mehr vorhanden war. Darüber regte er sich offenbar so sehr auf, dass das Flugzeug einen außerplanmäßigen Zwischenstopp einlegen musste.

Passagier sorgt wegen Essensauswahl für Störung – Flugzeug muss zwischenlanden

Bei der Maschine handelte es sich um einen Flug der US-amerikanischen United Airlines, der von Houston nach Amsterdam gehen sollte. Daten der Flugverfolgungs-Webseite Flightradar24 zeigen allerdings, dass der Flieger nach etwa zwei Stunden in der Luft seinen geplanten Kurs änderte und stattdessen den Flughafen O‘Hare in Chicago ansteuerte. Dort musste er erst einige Runden kreisen und Treibstoff ablassen, weil er für eine Landung noch zu schwer war.

Ein Luftfahrt-Insider teilte dem britischen News-Portal Guardian zufolge die Kommunikation der Airline auf Twitter – in dieser war von einem Unruhestifter an Bord und dem „Bedrohungslevel 1“ die Rede. Damit sind Reisende gemeint, die ein störendes Verhalten an den Tag legen, in der Regel in verbaler Form. Offenbar hat es in diesem Fall aber dazu gereicht, dass die Crew sich zu einer Zwischenlandung gezwungen sah.

Frau zieht im Flugzeug Alufolie von verpacktem Essen ab. © YAY Images/Imago

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Weil Essen nicht passte: Passagier könnte hohe Geldstrafe drohen

Die Airline bestätigte den Vorfall auf Nachfrage des Guardian: „Der United-Flug 20 vom George Bush Intercontinental Airport nach Amsterdam wurde nach einer Störung durch einen Passagier zum O‘Hare International Airport umgeleitet und landete sicher.“ Am Gate hätten Sicherheitskräfte auf das Flugzeug gewartet und den Passagier aus der Maschine eskortiert. Anschließend konnte der Flieger seine Reise nach Amsterdam fortsetzten und landete dort mit ungefähr drei Stunden Verspätung.

Gut versorgt unterwegs: Das gehört in die Reiseapotheke Fotostrecke ansehen

Unklar ist allerdings, welche Mahlzeit genau bei dem Passagier für Verärgerung sorgte. Wie der Guardian berichtet, haben Reisende an Bord einer United-Airlines-Maschine in der Regel die Auswahl zwischen drei Gerichten. Offenbar hatte es in letzter Zeit häufiger Kritik gegenüber der Fluggesellschaft gegeben, weil sie, was die Mahlzeiten betrifft, auf Inlandsflügen noch nicht auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgekehrt ist. Ob es den Aufruhr allerdings wert war, wird sich noch zeigen: Dem Passagier könnte für sein Verhalten eine Strafe von bis zu 37.000 US-Dollar vonseiten der US-Luftfahrtbehörde drohen.