"Mai", ist das schön!

Die Pasing Arcaden holen einen bunten Mix an Künstlern und Aktionen in den Münchner Westen / Shopping Center lädt an vier Nachmittagen zum Spektakel.

"[ˈfɛstival] eine große, meist mehrtägige Veranstaltung, die einer bestimmten Sache gewidmet ist", so das Wörterbuch. Passt! Die Pasing Arcaden feiern von Mittwoch, 2., bis Samstag, 5. Mai 2018, das "Unexpected Festival". Erst letztes Wochenende stand das Shopping Center ganz im Zeichen von Spiel, Spaß und Bewegung. Jetzt ist schon wieder was geboten!

Den Start ins Vier-Tage-Spektakel legen die Pasing Arcaden mit ihrem beliebten Bingo hin. Am Mittwoch, 2. Mai 2018, von 16.00 bis 20.00 Uhr begleitet Moderator Sebastian "Basti" Messerschmidt wieder durch die Bingo-Runden. Am Donnerstag, 3. Mai 2018, ebenfalls von 16.00 bis 20.00 Uhr, heißt es "Bühne frei"! Poet, Komiker, Sänger … zehn Talente, die sich via Facebook beworben haben, zeigen im Foodcourt des Centers, was sie drauf haben.

Bayerischen Olympiade und Alphornbläser

Am Freitag, 4. Mai 2018, dann bereits ab 14.00 Uhr bis Ladenschluss, können die Münchner auch in den Pasing Arcaden "Frühlingswiesn"-Luft schnuppern. Von der Bayerischen Olympiade über Alphornbläser und Goaßlschnalzer bis hin zu Zopfflechten und einer Ausstellung der raffinierten Dirndl- und Trachten-Couture von KINGA MATHE mit passenden Namens-"Wäscheglubberl", mitmachen ist angesagt. Das denkt sich übrigens auch unsere tz-Kolumnistin, Foodbloggerin Bianca, die ab 15.00 Uhr kleine Leckereien verkostet.

Zum Abschluss macht das "Unexpected Festival" am Samstag, 5. Mai 2018, seinem Namen nochmal alle Ehre. Ab 14.00 bis 20.00 Uhr ist überall in den Pasing Arcaden und auf dem Gelände ums Center herum was los: Wer schon immer einen Akrobaten erleben wollte, dessen Körper aus Gummi zu sein scheint, schon immer mal Riesenseifenblasen pusten wollte, ist da goldrichtig. Der Münchner Singer-Songwriter Liann begleitet Laien-Models, die das ganze Shopping-Center zum Laufsteg machen, alles charmant moderiert von Radio Energy Stimme Dani Heiß. Zum Abschluss heizen die Munich Groove Club auf ihrer Live-Bühne auf dem Paseo nochmal richtig ein.

Kontakt

Pasing Arcaden

Pasinger Bahnhofspl. 5

81241 München

Tel: 089 2885175500

Web: www.pasing-arcaden.de