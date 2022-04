Malaysia empfängt wieder Touristen

Malaysia öffnet nach zwei Jahren pandemiebedingter Schließung wieder seine Grenzen für Touristen. Einige Auflagen gibt es aber noch zu beachten. © Mohd Khairul Fikiri Osman/BERNAMA/dpa/Archiv

Über weiße Strände laufen und die Natur entdecken: Das können Touristen nach zwei Jahren Pandemie nun wieder in Malaysia. Wer doppelt geimpft ist, muss nicht in Quarantäne - einige Auflagen gibt es aber dennoch.

Kuala Lumpur - Malaysia hat nach mehr als zwei Jahren pandemiebedingter Schließung als eines der letzten Länder in Südostasien seine Grenzen geöffnet. Zweifach gegen das Coronavirus geimpfte Besucher dürfen seit Freitag wieder quarantänefrei in das bei Naturliebhabern und Tauchern beliebte Urlaubsland einreisen.

Voraussetzung sind den Behörden zufolge ein negativer PCR-Test vor der Abreise sowie ein negativer Antigen-Test innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft.

Weitere Bedingungen sind die Installation einer Monitoring-App namens MySejahtera sowie der Abschluss einer Covid-Krankenversicherung. Wer erst eine Impfung hat oder ungeimpft ist, muss nach der Ankunft fünf Tage in Quarantäne. Am Freitag wurden nach Angaben der malaysischen Zeitung „New Straits Times“ 119 internationale Flüge unter anderem aus Melbourne, Istanbul und London erwartet. Die große Mehrheit sollte in der Hauptstadt Kuala Lumpur landen.

Malaysia ist bei Urlaubern aus aller Welt beliebt. Die Malaiische Halbinsel und die Bundesstaaten Sarawak und Sabah auf Borneo bieten weiße Strände, exotische Natur und eine beeindruckende Unterwasserwelt. dpa