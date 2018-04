Warum Sie jetzt sofort Ihren Urlaub in die Malediven buchen sollten

Die Malediven sind ein wahres Naturwunder, das sich prächtig und strahlend wie eine seltene Perle über den Indischen Ozean am Äquator erstreckt.

Die Malediven sind eine tropische Wasserwelt, die von Surfern, Strandliebhabern und Hochzeitsreisenden geradezu gefeiert wird. Einige hundert Kilometer südlich der Spitze Indiens liegen sie, mehr als tausend winzige Inseln, die im Weiß der Sandstrände, sattem Grün der Natur und im feinen Türkisblau des Meeres erstrahlen.

Über die Malediven: Strände, Palmen und Meer wohin das Auge reicht

Die Malediven sind ein tropisches Paradies weitgehend unberührter Strände. Das Archipel besteht aus rund 1.200 Koralleninseln, die wiederum in 26 Korallenatolle eingeteilt sind. 200 der Inseln sind bewohnt, weitere 80 Inseln verfügen über Touristenresorts. Die Malediven liegen süd-südwestlich von Indien und gehören zu Südasien.

Der Tourismus ist die größte Wirtschaftsindustrie der Malediven: Exklusive Hotels auf eigenen, dafür vorgesehenen Inseln, auf denen ausschließlich Touristen und Arbeitskräften der Hotels unterwegs sind. Jedes Hotel hat einen eigenen Strand, jede Insel ein eigenes Riff, in dem vor allem Taucher ihre wahre Freude haben.

Die beliebtesten Urlaubsregionen der Malediven

Die Malediven können in drei Regionen aufgeteilt werden. Die nördlichen und südlichen Inseln sowie die zentralen. Meist spricht man jedoch vom Norden und Süden der Malediven.

Im Norden liegt der höchste Punkt der Malediven sowie zahlreiche kleine Inseln und Riffe mit sagenhaften Unterwasserwelten, die optimal sind für Schnorchler. Im Süden der Malediven finden Urlauber tiefere Lagunen, die ideal für Taucher sind.

Jede Insel der Malediven ist etwas Besonderes, keine gleicht der anderen. Manche sind von wilden, exotischen Pflanzen überwuchtert, andere beherbergen Palmenwälder und wieder andere bestehen aus flachen und übersichtlichen Grünstreifen ohne viele Bäume, dafür mit sagenhaften weißen Sandstränden.

Malediven-Urlaub: Besuchen Sie diese Sehenswürdigkeiten

Die Malediven sind bekannt und beliebt für ihre einmaligen Tauchmöglichkeiten. Das kristallklare Wasser und die flachen Riffe sind perfekt zum Schnorcheln, während die tiefen Lagunen für erfahrenere Taucher einen Traum wahr werden lassen. Viele Lagunen und Riffe der Malediven sind jedoch geschützt.

Die Malediven haben eine fabelhafte Vielfalt an Meereslebewesen: Von Korallen bin hin zu über 2.000 Fischarten, darunter Rochen und Walhaie - spannend für einen abenteuerreichen Familienurlaub oder einen romantischen Kurzurlaub zu zweit.

Die schönsten Orte der Malediven im Überblick:

Sun Island Beach

Tiny Island Meeresschutzzentrum

Nationalmuseum

Strand der Insel Veligandu

Biyadoo Island

Alimatha Island

Manta Point

Banana Reef

u.v.m.

So ist das Wetter auf den Malediven

Das tropische Klima der Malediven wird durch Monsune beeinflusst, obwohl sonniges Wetter mit einer leichten Meeresbrise an den meisten Tagen vorherrscht.

Von Januar bis April regnet es nur wenig, die Temperaturen sind heiß und es begrüßt Urlauber ein strahlend blauer Himmel mit viel Sonnenschein. Das Meer ist ruhig und gut zu erkunden. Eigentlich ist dies die beste Zeit, die Malediven zu bereisen.

Von Mai bis September herrscht zwar Regenzeit - das tut dem Reisevergnügen aber keinen Abbruch. Die Feuchtigkeit nimmt in diesen Monaten zu, aber da die Inseln so tief liegen, ziehen Regenwolken sehr schnell vorbei und Regenschauer dauern meist nicht lange an.

Von Oktober bis Dezember ist das Wetter sehr trocken und heiß, die Regenzeit ist dann vorbei. Es erwarten Sie lange Tage mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 28 bis 32 Grad Celsius.

Essen, Trinken, Musik und mehr: Kulinarische Wunder und Kulturen der Malediven

Die lokale Kultur bietet eine lebhafte Mischung aus südindischen, singhalesischen und arabischen Einflüssen. Diese finden sich in der Kultur, im Essen, Trinken und der Musik wieder.

Beliebte Gerichte auf den Malediven, die Sie probiert haben sollten:

Bis keemiya (Samosa)

Boshi mashuni (Bananenblüten-Salat)

Saagu bondibai (Pudding)

Fisch (Thunfisch)

Kokosnüsse

Getränke auf den Malediven sind vielfältig, meist gesehen und konsumiert wird auch hier: Bier. Doch auch Cocktails mit Kokosnuss, Ananas und Rum bekommen Urlauber hier gerne serviert.

Sprache auf den Malediven

Die Einheimischen der Malediven sprechen Dhivehi, wobei Englisch in den von Touristen frequentierten Gebieten ebenso gesprochen wird.

Die Währung auf den Malediven

Die Währungseinheit ist die Ruffiyaa, auch Malediven-Rupie genannt, doch auch internationale Kreditkarten werden von so gut wie allen Resorts akzeptiert.

Muss ich mich für den Malediven-Urlaub impfen lassen?

Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich die Standardimpfungen vor einer Reise in die Malediven auffrischen zu lassen. Dazu zählen:

Tetanus

Diphtherie

Pertussis (Keuchhusten)

Polio (Kinderlähmung)

ggf. Masern, Mumps, Röteln (MMR)

ggf. Influenza (Grippe)

ggf. Pneumokokken Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalten oder besonderer Gefährdung auch gegen Hepatitis B und Typhus empfohlen.

Zusätzlich werden folgende Reiseimpfungen empfohlen:

Hepatitis A

Hepatitis B

Typhus empfohlen

Klären Sie die Impfungen vor Ihrer Reise mit Ihrem Hausarzt oder dem Tropeninstitut ab.

Sicherheit auf den Malediven

"Seit Anfang Februar 2018 kommt es in der Hauptstadt Malé zu Demonstrationen mit vereinzelten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei", heißt es auf der Website des Auswärtigen Amtes. "Der am 5. Februar 2018 daraufhin ausgerufene Notstand wurde am 22. März 2018 beendet."

Was Sie in Ihrem Malediven-Urlaub sonst noch beachten sollten: Kurzübersicht

Hauptstadt: Malé

Beste Reisezeit: Januar bis April

Währung: Ruffiyaa (Malediven-Rupie)

Sprache: Dhivehi

Religion: Islam

Temperatur: 30 Grad Celsius das ganze Jahr über

Meerestemperatur: 22 bis 28 Grad Celsius

Visum: Es besteht für deutsche Staatsangehörige bei Einreise Pass- und Visumspflicht. Touristenvisa bis zu 30 Tagen werden bei Einreise in die Malediven erteilt.

Von Simona Asam