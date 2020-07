Mallorca macht Ballermann dicht: „Diese Urlauber wollen wir nicht, sie sollen nicht kommen“

Die Balearen-Regierung reagierte am Mittwoch auf den wachsenden Sauftourismus am Ballermann. Weil Corona-Regeln keine Beachtung fanden, werden die Lokale nun geschlossen.

Am Mittwoch (15. Juli) reagierte die Regierung Mallorcas* auf den rücksichtslosen Party-Tourismus am Ballermann .

. Lokale in den wichtigsten Partymeilen sind damit fürs Erste geschlossen.

sind damit fürs Erste geschlossen. Tourismusminister Iago Negueruela wetterte gegen Party-Urlauber.

Mallorca macht Ballermann dicht - Lokale müssen vorerst geschlossen bleiben

Update vom 16. Juli 2020: Die Balearen-Regierung hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz die Schließung der wichtigsten Partymeilen auf Mallorca verkündet. Darunter fallen unter anderem die sogenannte Bierstraße und die Schinkenstraße an der Playa de Palma sowie der Straßenzug Punta Ballena, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Laut Tourismusminister Iago Negueruela würde die neue Verordnung mit sofortiger Wirkung in Kraft treten und am Donnerstag, Freitag und Samstag mit verstärkter Polizeipräsenz kontrolliert werden. Die Vorschriften gelten vorerst für eine Dauer von zwei Monaten - mit Option auf Verlängerung oder Verkürzung.

Negueruela betonte dabei, dass es sich um präventive Maßnahmen handeln würde. Die aktuellen Corona-Zahlen seien „exzellent“ und das müsse auch so bleiben. Bei den Party-Urlaubern, die sich nicht an die Abstandsregelungen oder an die Maskenpflicht halten würden, handle es sich zwar um Einzelfälle, doch diese würden das Image des Reiseziels gefährden: „Wir sind derzeit wahrscheinlich mit das sicherste Reiseziel in Europa“, so der Tourismusminister. Sollten die Party-Urlauber nun auf andere Gebiete auf Mallorca ausweichen und sich weiterhin nicht an die Vorschriften halten, so würden auch dort Lokale geschlossen werden, „ohne dass uns die Hand zittert“. Weiterhin wetterte er über Party-Touristen: „Diese Urlauber wollen wir nicht, sie sollen nicht kommen.“

Maskenpflicht auf Mallorca: Rücksichtslosigkeit auf Ballermann - Touristen reagieren gnadenlos

Update vom 13. Juli 2020: Weil die Corona-Maßnahmen von der Bevölkerung Mallorcas nicht mehr ernst genommen werden, will die Regierung nun zum Montag die Maskenpflicht überall im öffentlichen Raum einführen. Auch am Wochenende hat sich am Ballermann wieder gezeigt, wie wenig sich die Touristen um die Maßnahmen der Regierung scheren. Laut "Mallorca Zeitung" ignorierten Besucher der Partymeile die Abstandsregelungen weitestgehend, sodass Wirte kurzerhand am Samstag ihre Lokale eingrenzten.

Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske scheint den Touristen zudem sauer aufzustoßen, wie das Online-Portal „Última Hora” schreibt. Wegen der angekündigten Maßnahmen sollen demnach schon am Freitag unzählige Buchungen storniert worden sein, wie spanische Hoteliers und Reiseveranstalter vermelden. „Man kann sagen, dass die Entscheidung für diese Maßnahme im denkbar schlechtesten Moment kommt”, so Gabriel Llobera, Präsident des Hotelverbandes der Balearen (ACH). Da besonders die Balearen auf die Einnahmen durch den Tourismus angewiesen sind, ist das ein neuerlicher herber Schlag.

Mallorca-Urlaub: Regierung verschärft Maskenpflicht - es drohen Geldstrafen

Ursprungsmeldung vom 9. Juli 2020: Mallorca ist bekanntermaßen eine der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen. Nicht umsonst wird es auch gerne als 17. Bundesland bezeichnet. Die Corona-Krise hat jedoch bei Reisenden große Verunsicherung ausgelöst, sodass sich die Strände trotz Einreiseerlaubnis nur spärlich füllen. Nun will die Balearen-Regierung obendrein ein Gesetz erlassen, dass die Maskenpflicht verschärft.

Verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca: Regierung arbeitet an Gesetz

Momentan gilt auf Mallorca überall im öffentlichen Raum die Maskenpflicht, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sowie in allen Geschäfte, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Laut „Mallorca Zeitung" will die Balearen-Regierung jedoch am Freitag (10. Juli) oder Samstag (11. Juli) ein Gesetzt erlassen, dass zum Tragen eines Mundschutzes überall im öffentlichen Raum verpflichtet - also auch auf allen Straßen, unabhängig davon, ob der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Auch auf Menorca, Ibiza und Formentera soll diese Pflicht voraussichtlich ab Samstag gelten. Damit folgt die Balearen-Regierung einem ähnlichen Gesetz der katalonischen Regionalregierung. Mit dieser Verschärfung will die Regierung gegen den zunehmend laschen Umgang der Bevölkerung mit dem Coronavirus unterbinden.

Auch interessant: Griechenland verschärft Einreisebedingungen - darauf müssen Sie seit 1. Juli achten.

Mallorca-Urlaub: Gilt die Maskenpflicht auch am Strand?

Trotz verschärfter Regelungen müssen Urlauber aber aller Wahrscheinlichkeit nach keine Maske am Strand tragen. Da sich die Balearen-Regierung in dieser Angelegenheit an Katalonien orientiert und hier sowohl beim Sport als auch am Strand keine Maskenpflicht gilt, wird es auf Mallorca wohl ähnlich sein. Dafür dürfte aber auch das Bußgeld bei Nichtbeachtung dasselbe sein, wie die "Mallorca Zeitung" schreibt - dann gibt es nämlich eine Geldstrafe von 100 Euro. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Lesen Sie auch: Seit 1. Juli: Das dürfen Sie bei der Einreise nach Spanien nicht vergessen.