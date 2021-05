Mallorca: Ballermann-Urlaub im Sommer 2021 vor dem Aus? Regierungschefin spricht Klartext

Corona-Pandemie

Normalerweise füllen sich im Sommer die Strände und Clubs Mallorcas mit Ballermann-Urlaubern. Doch schon im letzten Jahr fiel der Party-Urlaub aus – wie wird es 2021?

Seit Monaten sind die Clubs auf Mallorca verriegelt – von Party-Urlaubern auf der Schinkenstraße weit und breit nichts zu sehen. Dabei lockt es normalerweise jährlich Millionen Urlauber auf die Balearen-Insel, um im Bierkönig, Mega-Park & Co. zu feiern. Schon im letzten Jahr war es aufgrund der Corona-Pandemie kaum möglich einen Ballermann-Urlaub zu machen. Wie sieht es nun 2021 damit aus?

Wegen Corona-Pandemie: Sommer-Urlaub 2021 auf Mallorca ohne Ballermann?

Selbst wenn der Sommer-Urlaub auf Mallorca in diesem Jahr möglich sein sollte, sieht die Regierungschefin der Balearen, Francina Armengol, eine Öffnung der Clubs kritisch. „Erst mit einer höheren Impfrate können wir das Nachtleben wieder öffnen“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Durch zu schnelle Öffnungsschritte würden wir die großen Opfer, die unsere Bevölkerung bei der Bekämpfung der Pandemie erbracht hat, gefährden.“ Derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca bei 22,28 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern (Stand: 13. Mai), wie die Mallorca Zeitung berichtet. Schon seit Wochen gelten die Balearen nicht mehr als Risikogebiet. Um diese Zahlen nicht zu gefährden, habe nun der „verantwortungsvolle Tourismus“ Vorrang, so Armengol. Man wünsche sich nun viele Familien, Sport-, Kultur- und Gastronomieurlauber. „Das Nachtleben folgt später, wahrscheinlich nicht mehr in diesem Sommer.“

Aus für Ballermann auf Mallorca? Corona-Pandemie als Chance für Qualitätstourismus

Der Sauftourismus auf Mallorca ist der Balearen-Regierung schon seit längerem ein Dorn im Auge. Im letzten Jahr wurde deshalb mit einer Gesetzesreform der „kostenlose“ Alkoholausschank in den sogenannten All-inclusive-Hotels verboten. Armengol sieht die Corona-Pandemie als Chance, „den Exzesstourismus hinter uns zu lassen“. Die Balearen hätten angefangen, einen Qualitätstourismus zu entwickeln, in dessen Zentrum mehr Respekt vor der Natur und den Besonderheiten der Regionen stünde. „Corona hat uns noch einmal die Notwendigkeit von verantwortungs- und respektvollem Tourismus gezeigt.“ (fk)

