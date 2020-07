Bis zu 100 Euro Geldstrafe im Mallorca-Urlaub: Regierung verschärft Maskenpflicht für Balearen

Die Balearen-Regierung will zum Wochenende die Maskenpflicht auf Mallorca verschärfen. Zudem wird es wohl eine Geldstrafe für Verstöße geben.

Die Maskenpflicht auf Mallorca* wird voraussichtlich zum Wochenende verschärft.

Damit reagiert die Regierung auf die Sorglosigkeit der Bevölkerung.

Eine Geldstrafe von 100 Euro droht bei Verstößen.

Mallorca ist bekanntermaßen eine der beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen. Nicht umsonst wird es auch gerne als 17. Bundesland bezeichnet. Die Corona-Krise hat jedoch bei Reisenden große Verunsicherung ausgelöst, sodass sich die Strände trotz Einreiseerlaubnis nur spärlich füllen. Nun will die Balearen-Regierung obendrein ein Gesetz erlassen, dass die Maskenpflicht verschärft.

Verschärfte Maskenpflicht auf Mallorca: Regierung arbeitet an Gesetz

Momentan gilt auf Mallorca überall im öffentlichen Raum die Maskenpflicht, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sowie in allen Geschäfte, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Laut „Mallorca Zeitung" will die Balearen-Regierung jedoch am Freitag (10. Juli) oder Samstag (11. Juli) ein Gesetzt erlassen, dass zum Tragen eines Mundschutzes überall im öffentlichen Raum verpflichtet - also auch auf allen Straßen, unabhängig davon, ob der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.

Auch auf Menorca, Ibiza und Formentera soll diese Pflicht voraussichtlich ab Samstag gelten. Damit folgt die Balearen-Regierung einem ähnlichen Gesetz der katalonischen Regionalregierung. Mit dieser Verschärfung will die Regierung gegen den zunehmend laschen Umgang der Bevölkerung mit dem Coronavirus unterbinden.

Mallorca-Urlaub: Gilt die Maskenpflicht auch am Strand?

Trotz verschärfter Regelungen müssen Urlauber aber aller Wahrscheinlichkeit nach keine Maske am Strand tragen. Da sich die Balearen-Regierung in dieser Angelegenheit an Katalonien orientiert und hier sowohl beim Sport als auch am Strand keine Maskenpflicht gilt, wird es auf Mallorca wohl ähnlich sein. Dafür dürfte aber auch das Bußgeld bei Nichtbeachtung dasselbe sein, wie die "Mallorca Zeitung" schreibt - dann gibt es nämlich eine Geldstrafe von 100 Euro. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

