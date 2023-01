Frühbucher aufgepasst: Mallorca ist trotz Preisanstieg das günstigste Reiseziel für den Sommer 2023

Von: Franziska Kaindl

Viele Familien schauen sich jetzt schon nach Angeboten für einen günstigen Sommerurlaub 2023 um. Trotz Preissteigerung gehört Mallorca zu den besten Optionen.

Im nächsten Jahr wollen viele Familien wieder einen erholsamen Urlaub in der Sonne verbringen. Aufgrund der Auswirkungen von Inflation und hohen Energiepreisen sind Reisende schon jetzt auf der Suche nach günstigen Angeboten. „Darüber hinaus beobachten wir einen Nachholbedarf für Reisen in den Sommerferien. Scheinbar wurden nicht alle Last-Minute-Wünsche im Sommer 2022 erfüllt – das erklärt, dass viele Menschen nun schon sehr frühzeitig nach Urlaub im Sommer 2023 suchen, um sich das beste Angebot zu sichern“, so Christoph Heinzmann, Tourismusexperte bei HolidayCheck. Wo Familien im nächsten Jahr am günstigsten einen Pauschalurlaub verbringen können, hat eine Analyse des Buchungsportals ergeben.

Urlaubskosten steigen für den Sommer 2023: Mallorca ist dennoch günstiger als andere Destinationen

In den allermeisten Urlaubsländern steigern sich die Reisekosten fürs nächste Jahr. Kaum einen Unterschied gibt es allerdings auf der Kanareninsel Fuerteventura – hier liegt der Preis auf demselben Niveau wie 2019, auf Teneriffa steigern sich die Kosten um nur acht Prozent und auf Rhodos erwartet Urlauber eine Steigerung von neun Prozent im nächsten Jahr.

Mallorca ist aktuell für Familien das günstigste Reiseziel für den Sommerurlaub 2023. © Imago

Günstigstes Reiseziel für einen Familienurlaub bleibt allerdings die Baleareninsel Mallorca – und das, obwohl die Kosten um 35 Prozent höher liegen als vor der Corona-Pandemie. Durchschnittlich 3.202 Euro zahlt eine vierköpfige Familie hier für einen einwöchigen Urlaub inklusive Flug, Hotel und Transfer während der Oster- oder Sommerferien. „Urlaub ist dort günstig, wo es viele Flugverbindungen und ein breites Angebot an Hotellerie gibt“, sagt Christoph Heinzmann. Etwas teurer, aber noch preiswert ist Gran Canaria mit 3.368 Euro unter gleichen Voraussetzungen. Für die Türkische Riviera zahlt eine Familie 3.488 Euro für einen Sommerurlaub im nächsten Jahr.

Das beliebte Urlaubsziel Kreta hingegen verzeichnet mit einem Anstieg von 71 Prozent die höchste Preissteigerung seit 2019. Auch die Türkische Riviera kostet 45 Prozent mehr als noch vor der Corona-Pandemie. Dubai wird als Reiseziel um 18 Prozent günstiger, allerdings liegt der Durchschnittspreis für eine Reise damit immer noch bei 5.695 Euro für eine vierköpfige Familie. „Die höheren Reisepreise im kommenden Jahr sind durch die höheren Kosten insbesondere im Bereich Energie und Personal zu erklären. Das wirkt sich auf die Flugpreise wie auch auf Unterkünfte aus“, so Christoph Heinzmann.

Wo Familien im Sommer 2023 Urlaub machen wollen

Schon im Herbst suchten laut HolidayCheck Familien nach passenden Angeboten für eine Pauschalreise im Sommer 2023. Beliebt sind wieder Klassiker wie Mallorca und Kreta, auf dem Spitzenplatz befindet sich allerdings die Türkische Riviera. Auffallend ist, dass der Norden Bulgariens (+ 69 Prozent Suchvolumen im Vergleich zum Vorjahr) immer mehr Interesse auf sich zieht. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass Familien nach günstigen Alternativen abseits der klassischen Urlaubsziele suchen.

Meistgesuchte Reiseziele (nach Suchvolumen) Region Suchvolumen in Prozent im Vergleich zum Vorjahr 1. Türkische Riviera + 46 Prozent 2. Mallorca + 31 Prozent 3. Kreta + 37 Prozent 4. Rhodos + 10 Prozent 5. Kos + 27 Prozent 6. Hurghada/Safaga + 3 Prozent 7. Burgarien Norden + 69 Prozent 8. Fuerteventura + 4 Prozent 9. Türkische Ägäis + 60 Prozent 10. Burgarien Süden + 23 Prozent