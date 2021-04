Quarantäne: Über zwei Dutzend Deutsche befinden sich im Corona-Hotel auf Mallorca

Einreise-Regeln

Wer vor der Abreise keinen negativen Corona-Test vorlegen kann, muss in Quarantäne auf Mallorca bleiben. Aktuell befinden sich 27 Deutsche im Corona-Hotel.

Vorerst bis zum 12. Mai gilt in Deutschland die Regelung, dass Flugreisende schon beim Check-in am Abflugort einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Ansonsten dürfen sie nicht an Bord des Flugzeuges. Diese Regelung gilt explizit auch für Reisende aus Nicht-Risikogebieten wie zum Beispiel den Balearen. Wie die Mallorca Zeitung (MZ) berichtet, befinden sich aus diesem Grund gerade 27 Deutsche im Corona-Quarantänehotel Meliá Palma Bay in Palma.

27 Deutsche im Corona-Hotel auf Mallorca

Die Sprecherin des Balearischen Gesundheitsministerium bestätigte dem Online-Portal am Montagnachmittag (12. April), dass die Urlauber in dem Kongresshotel, das aktuell als Corona-Quarantänehotel dient, mindestens zehn Tage in Selbstisolation bleiben. Wie viele der Betroffenen tatsächlich positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist allerdings nicht genau bekannt. Denn auch die Angehörigen der Covid-19-Erkrankten sind in dem Hotel untergekommen. Zudem befänden sich noch drei weitere ausländische Touristen und fünf Bewohner der Insel in dem Hotel, da sie ihre Quarantäne woanders nicht einhalten können, erklärte demnach die Sprecherin.

Weiterhin schloss sie nicht aus, dass sich weitere Urlauber, die positiv getestet wurden, mit ihren Familien woanders in Quarantäne befinden. Anders als bei den Personen, die im Quarantänehotel untergekommen sind, würden hier aber keine Nationalitäten angegeben werden. So ist es zum Beispiel möglich, dass die betroffenen Urlauber ihre Quarantäne in einer Ferienwohnung oder einem Ferienhaus verbringen.

Corona-Quarantäne auf Mallorca: Wer übernimmt die Kosten?

Das Kongresshotel Meliá Palma Bay wurde von der Regierung auf den Balearen als Quarantäne-Hotel unter Vertrag genommen. Allerdings herrscht noch Uneinigkeit darüber, wer nun für die Kosten der Unterbringung aufkommen soll. So versichert das Balearische Gesundheitsministerium erneut gegenüber der MZ, dass die Unterbringungskosten über die Europäische Versichertenkarte (EHIC) abgerechnet werden kann. Die deutschen Krankenkassen warnen allerdings weiterhin davor, dass Betroffene für die Kosten der Quarantäne voraussichtlich selbst aufkommen müssen. „Wir gehen davon aus, dass die Übernachtungskosten nicht von den Krankenkassen bezahlt werden und entsprechend nicht über die EHIC abgerechnet werden können“, bestätigte der Sprecher des Spitzenverbandes Gesetzliche Krankenversicherung der MZ. (fk)

