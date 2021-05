Neue Virus-Mutante auf Mallorca angekommen: Ist der Sommer-Urlaub in Gefahr?

Indische Virusvariante

von Franziska Kaindl schließen

Seit die Reisewarnung für Mallorca entfallen ist, steht die Insel als Urlaubsziel wieder hoch im Kurs. Aber jetzt ist eine weitere Virusmutation auf Mallorca angekommen.

Auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca* ist die indische Corona-Variante B.1.617 festgestellt worden. Der Sprecher der Balearen-Regierung Javier Arranz teilte am Dienstag (25. Mai) in einer Pressekonferenz mit, dass sich acht Personen aus drei verschiedenen Haushalten mit der Mutation infiziert haben, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

Urlaub 2021: Indische Virusmutation auf Mallorca festgestellt

Der Infektionsherd sei „unter Kontrolle“, wie die Generaldirektorin im Gesundheitsministerium, Maria Antònia Font, erklärte. Alle acht Infizierten konnten einem einzigen Infektionsherd zugeordnet werden und würden sich nun in Quarantäne in ihren Wohnungen befinden. In zwei Fällen sei dies ohne Probleme nötig, der dritte Haushalt werde von der Stadt Palma unterstützt, damit die Bewohner das Haus nicht verlassen müssen. So sei die Einhaltung der Quarantäne garantiert. Wer der Erstinfizierte unter den Fällen der indischen Coronavirus-Mutation war, konnte noch nicht festgestellt werden.

Die indische Mutante ist mittlerweile schon die sechste Virusvariante, die ihren Weg auf die Balearen-Insel gefunden hat. Zusätzlich kursieren die brasilianische, die südafrikanische, die nigerianische und die kolumbianische Mutation auf Mallorca. Am dominantesten ist aber weiterhin die britische Variante B.1.1.7.

Auch interessant: Früher als geplant: Begehrte Urlaubsregion in Deutschland öffnet für Touristen – ab Samstag.

Sommer-Urlaub auf Mallorca durch Mutationen in Gefahr?

Javier Arranz betonte allerdings, dass neueste Studien darauf hinweisen, dass eine vollständige Impfung mit den bereits vorhandenen Vakzinen gegen die jüngsten Mutationen wirksam sei. Damit dürfte der Sommer-Urlaub auf Mallorca weiterhin in greifbarer Nähe sein. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Reisen nach Mallorca: Welche Corona-Regeln gelten aktuell?