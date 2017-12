Mallorca-Urlaub 2018: Baleareninsel bei Urlaubern hoch im Kurs

Nach der Saison ist vor der Saison: Die Baleareninsel ist bei Urlaubern überaus beliebt. Auch die Sommersaison 2018 sehen Reise-Experten überaus rosig.

Ob Flugverbindungen, kulturelle Highlights oder Optimierungen der kommunalen Planung: Für das kommende Jahr gibt es für Mallorca-Fans schon Monate vor dem Saisonstart allerhand Neues zu vermelden.

Neue Abflughäfen, neue Jets – News bei Airlines und Flughafen

Beim Flugverkehr nach Palma stehen viele neue Verbindungen an. Thomas Cook plant etwa die Stationierung von mindestens drei Jets einer eigens für die Insel eingeführten Division. Auch bereits bestehende Airlines weiten ihr Angebot aus. Von Wien haben Fluggäste ab Juni 2018 zum ersten Mal die Möglichkeit, mit Vueling vier Mal pro Woche in die Inselhauptstadt zu reisen.

Auch für alle Passagiere, die den Flughafen Memmingen im Allgäu nutzen, gibt es eine Premiere: Von hier aus fliegt im Sommer 2018 nicht nur Ryanair Richtung Palma, sondern erstmalig auch TUIfly. Die Airline startet gleich drei Mal pro Woche nach Mallorca.

Nicht zuletzt will Palmas Flughafenbetreiber Aena den Insel-Airport für die Hochsaison noch besser wappnen und investiert rund 40 Millionen Euro in die Modernisierung. Dazu zählen eine bessere Klimatisierung in Teilen des Flughafens sowie die Einrichtung von 80 automatisierten Passkontrollstellen für Passagiere, die nicht aus dem Schengenraum einreisen.

Verbesserung der Wasserqualität – neue Projekte für den Umweltschutz

Viel Neues tut sich 2018 auch in puncto kommunaler Planung. So hat die Inselverwaltung die Verdoppelung der Tourismus-Steuer beschlossen, was aber Urlauber auch einen großen Nutzen bringt.

Die zusätzlichen Einnahmen kommen insbesondere Umweltschutz-Projekten zugute: Die Verbesserung der Wasserqualität ist auch der Beweggrund hinter geplanten Schmutzwasser-Maßnahmen an der Playa de Palma. Hier investiert die Regierung insgesamt 26 Millionen Euro, um künftig das Wasser aus heftigen Regenfällen besser aufzufangen. Schmutzwasser gelangt damit nicht mehr ungeklärt ins Meer. Die Bauarbeiten beginnen schon im kommenden Jahr.

Tier-Freunde werden sich zudem über die Nachricht freuen, dass Umwelt-Schützer 90 Schildkröten auswildern konnten. Die Insel setzt sich seit Jahren für den Erhalt der Tiere ein. Die betroffenen Tiere leben nun auf der Finca Capocorb in Llucmajor und stehen unter Naturschutz.

Geplante Busverbindung ans Kap Formentor – neue Verbindungen im Öffentlichen Nahverkehr

Eine weitere Neuerung für Autofahrer betrifft das beliebte Kap Formentor. Hier beschränkt die Inselverwaltung die Zufahrt ab dem Sommer 2018 für private Autos. Zeitweilige Überfüllung und gelegentliche Unfälle hatten zu diesem Schritt geführt.

Wer das Kap mit seinem berühmten Leuchtturm sehen möchte, muss darauf aber nicht verzichten. Geplant ist künftig nämlich eine Busstrecke mit Abfahrt in Port de Pollença. Bis zur Fertigstellung haben Urlauber noch die Möglichkeit, mit dem Mietwagen die Attraktionen entlang der Strecke auf dem Weg zum Kap selbst zu erfahren. Highlights sind der Aussichtspunkt Sa Creueta sowie die Playa de Formentor.

Auch sonst freuen sich Einheimische und Touristen über den kräftigen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Geplant ist eine Steigerung um knapp 50 Prozent. Zahlreiche Strecken bekommen eine bessere Taktung der öffentlichen Busse. Dazu zählen die Linien zwischen Palma und Sóller, zwischen Port de Sóller und Port de Pollença sowie zwischen Sa Calobra und Lluc.

Naturliebhaber und Wanderer freuen sich schon auf 2019: Ab dann gibt es auch Shuttles ins Tramuntana-Gebirge. Wer in den beliebten Touristenzentren Santa Ponça oder Peguera einsteigt, fährt direkt die Bergdörfer Estellencs, Esporles oder Valldemossa ab.

Palma vor 100 Jahren – Kulturelle Neuigkeiten

Nicht zuletzt kristallisieren sich bereits jetzt einige kulturelle Highlights auf Mallorca heraus. Wer wissen möchte, wie die Inselhauptstadt vor 100 Jahren aussah, findet dazu in Palma eine neue Ausstellung. Gezeigt werden im Museu Krekovic historische Bilder aus dem Archiv von Andreu Muntaner. Das Spektrum erstreckt sich über Foto-Motive, die zwischen 1860 und 1960 entstanden.

Kostenlose Führungen sind für die Tramuntana-Finca Ternelles geplant. Es handelt sich dabei um ein überaus sehenswertes Landgut mit einer Felsenburg. Nach Einigung mit den Besitzern – einer Bankiersfamilie – soll es seine Pforten für Besucher öffnen. Besonders interessant für Naturliebhaber sind die hier vorkommenden seltenen Mönchsgeier.

