Mallorca-Urlaub 2021 planen: Wo noch Ferienhäuser gebucht werden können

Die Reisewarnung für Mallorca ist aufgehoben und Airlines erleben explosionsartige Anstiege bei den Flugbuchungen. Sind über Ostern überhaupt noch Unterkünfte frei?

Nachdem die Corona-Inzidenz auf den Balearen deutlich gesunken ist, hat das Auswärtige Amt nun die Reisewarnung für Mallorca und die übrigen Baleareninseln aufgehoben*. Bereits ab Sonntag, den 14. März ist Urlaub auf Mallorca wieder möglich – und das ohne Quarantäne nach der Heimreise. Damit steht auch entspannten Osterferien auf der Lieblingsinsel der Deutschen nichts mehr im Weg.

Mallorca-Urlaub 2021: Die aktuelle Auslastung der Ferienhäuser im Frühjahr und Sommer

Die weltweit führende Suchmaschine für Ferienunterkünfte, hometogo.de hat die aktuellen Verfügbarkeiten und Preise in ausgewählten Orten auf der Insel, sowie als Vergleich auch auf den übrigen Balearischen Inseln und den Kanaren ausgewertet. Die gute Nachricht von HomeToGo-Sprecher und Reiseexperte Jonas Upmann für Mallorca-Fans: Aktuell gibt es in allen Regionen auf Mallorca noch freie Unterkünfte. Im April 2021 sind noch 60 Prozent der Unterkünfte verfügbar, und zwar für einen medianen Preis von 133 Euro pro Unterkunft und Nacht. In der Übersicht finden Sie die Auslastung verschiedener Ferienregionen der Balearen:

Reiseziel April 2021 nicht verfügbar April 2021 verfügbar Juli 2021 nicht verfügbar Juli 2021 verfügbar August 2021 nicht verfügbar August 2021 verfügbar Medianer Preis in EUR / Nacht pro Unterkunft in einer Ferienwohnung oder -haus Ibiza 58 % 42 % 49 % 51 % 51 % 49 % 236 Pollença 39 % 61 % 45 % 55 % 51 % 49 % 153 Cala D'or 56 % 44 % 48 % 52 % 51 % 49 % 135 Majorca 40 % 60 % 45 % 55 % 48 % 52 % 133 Menorca 68 % 32 % 45 % 55 % 47 % 53 % 115 Gran Canaria 44 % 56 % 40 % 60 % 43 % 57 % 99 Alcúdia 38 % 62 % 46 % 54 % 50 % 50 % Campos 30 % 70 % 43 % 57 % 46 % 54 % Can Picafort 36 % 64 % 42 % 58 % 40 % 60 % Manacor 44 % 56 % 48 % 52 % 52 % 48 % Muro 44 % 56 % 46 % 54 % 48 % 52 % Port d'Alcúdia 35 % 65 % 34 % 66 % 38 % 62 % Port de Pollença 41 % 59 % 45 % 55 % 54 % 46 %

Die hier dargestellten Preise sind die medianen Preise pro Nacht pro Unterkunft, wie sie im Zeitraum 26.02 bis 12.03.2021 auf www.hometogo.de für die Beispielwoche im April (03.-10.04.2021.) 2021 = Ostern verfügbar waren und angezeigt worden sind.

Auch interessant: Urlaub im Corona-Sommer: So können Sie Ihre Reise stornieren – kostenfrei.

Mallorca-Urlaub 2021: Worauf Sie beim Buchen achten sollten

Wer jetzt also noch eine Unterkunft für einen Urlaub auf Mallorca finden möchte, der hat noch fast die freie Auswahl. Wichtig hierfür ist aber Flexibilität und jetzt nicht mehr zu lange zu warten. Folgende Tipps sind zudem hilfreich:

Flexibilität bei der Reisedauer / Reisezeit : Nutzen Sie verschiedene Filtermöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, den Reisezeitraum flexibel einzustellen. Bei HomeToGo gibt es zum Beispiel die „Flexibles Reisedatum“-Funktion. Damit können alle Angebote für eine beliebige Dauer innerhalb eines Zeitraums gesucht werden (z.B. 1 Woche in den Osterferien) und Sie müssen nicht manuell vergleichen, wann es die besten Angebot gibt.

: Nutzen Sie verschiedene Filtermöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, den Reisezeitraum flexibel einzustellen. Bei HomeToGo gibt es zum Beispiel die „Flexibles Reisedatum“-Funktion. Damit können alle Angebote für eine beliebige Dauer innerhalb eines Zeitraums gesucht werden (z.B. 1 Woche in den Osterferien) und Sie müssen nicht manuell vergleichen, wann es die besten Angebot gibt. Flexibilität beim Reiseziel : Oft gibt es nur wenige Kilometer von beliebten Hot-Spots entfernt noch freie Unterkünfte. Hierfür hilft es, wenn man einen bekannten Ort auswählt und dann die Karte als Filter verwendet. Dadurch werden die neu im Kartenfenster erscheinenden Orte, die man nicht kennt, nach freien Unterkünften durchsucht.

: Oft gibt es nur wenige Kilometer von beliebten Hot-Spots entfernt noch freie Unterkünfte. Hierfür hilft es, wenn man einen bekannten Ort auswählt und dann die Karte als Filter verwendet. Dadurch werden die neu im Kartenfenster erscheinenden Orte, die man nicht kennt, nach freien Unterkünften durchsucht. Flexibilität bei der Ausstattung : Es hilft, wenn Sie bei der Suche verschiedene Filtereinstellungen ausprobieren. Hier können durch Änderung der Unterkunftsart (Ferienhaus oder -wohnung, Bauernhof, Pension, Schiff) oder Ausstattungsmerkmale (Sauna, Pool, TV, Spülmaschine,...) unterschiedliche Ergebnisse angezeigt werden.

: Es hilft, wenn Sie bei der Suche verschiedene Filtereinstellungen ausprobieren. Hier können durch Änderung der Unterkunftsart (Ferienhaus oder -wohnung, Bauernhof, Pension, Schiff) oder Ausstattungsmerkmale (Sauna, Pool, TV, Spülmaschine,...) unterschiedliche Ergebnisse angezeigt werden. Flexibilität beim Stornieren: Für eine bessere Planbarkeit haben viele Reiseveranstalter flexible Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie parat. Oder filtern Sie einfach direkt bei der Buchung über die Buchungsportale – wenn möglich – nach stornierbaren Angeboten.

Quelle: www.hometogo.de

Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Wird Sommerurlaub im Ausland 2021 wieder möglich sein?