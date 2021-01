Urlaub 2021: Ist Mallorca dieses Jahr noch gefragt?

Mallorca ist von der Corona-Pandemie weiterhin stark betroffen – an Urlaub bisher nicht zu denken. Ist die Insel 2021 bei Reisenden überhaupt noch gefragt?

Gerade erst wurden die Maßnahmen auf Mallorca* angesichts der hohen Covid-19-Infektionszahlen wieder verschärft. Ganz Spanien inklusive der bei den Bundesbürgern so beliebten Ferieninsel bleibt vorerst Risikogebiet. Doch so schnell geben die Deutschen ihre Lieblingsinsel nicht auf. Laut einer aktuellen Datenauswertung von FeWo-direkt, Online-Suchportal für Ferienhäuser, ist das Interesse an den Balearen so hoch, dass sich die Inselgruppe einen Platz in den Top 5 der meistgesuchten Reiseziele für 2021 sichern konnte.

Mallorca-Urlaub 2021 immer noch unter den Top 5, der gefragtesten Reiseziele

In Sachen Urlaub sind viele Deutsche Gewohnheitstiere. Eine Umfrage** von FeWo-direkt unter deutschen Familien hat ergeben, dass 42 Prozent dieses Jahr an den gleichen Reisezielen Urlaub machen möchten wie schon vor Corona. Kein Wunder also, dass die Balearen mit Mallorca 2021 wieder auf großes Interesse bei den Urlaubern stoßen und einige Urlaubsregionen an der Nord- und Ostsee, die noch im Sommer 2020 weit vor den Balearen rangierten, hinter sich lassen.

„Die schönen Buchten und Strände, das milde Klima und die große Auswahl an top ausgestatteten Fincas machen Mallorca zu einem perfekten Ziel für Familien mit Kindern“, sagt Aye Helsig, Regional Director Zentraleuropa bei FeWo-direkt. „Wonach sich Familien jetzt sehnen ist die Ruhe nach dem Sturm, nach einer Auszeit von Home-Office und Homeschooling und nach unbeschwerten Momenten mit viel Sonne, Strand und Meer im Kreise der Familie.“

Das Interesse der Deutschen an einem Ferienhausurlaub gilt vor allem den Sommermonaten. Knapp die Hälfte aller FeWo-direkt-Kunden, die Ende Dezember nach Ferienunterkünften recherchierten, bezogen sich auf Aufenthalte im Juni, Juli und August 2021. Für Ostern zeigen sich die Deutschen deutlich zurückhaltender. „Die meisten Familien wollen auf Nummer sicher gehen und setzen daher auf die Sommer- statt auf die Osterferien. Das Risiko ist vielen im April einfach noch zu hoch. Die Sommermonate bieten – auch wegen der Impfungen – viel bessere Aussichten“, so Helsig.

Trotz Corona: Welche Reiseziele sind 2021 am begehrtesten?

Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Landkreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Deutschland Tirol, Österreich Balearen, Spanien Landkreis Aurich, Niedersachsen, Deutschland Landkreis Ostholstein, Deutschland Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Istrien, Kroatien Land Salzburg, Österreich

** Die Online-Umfrage wurde von Kelton Global unter 8.258 Personen ab 18 Jahren in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, den USA, Australien/Neuseeland und Brasilien zwischen dem 12. und 26. Oktober 2020 durchgeführt.

Quelle: www.fewo-direkt.de