Hoteliers auf Mallorca haben die Nase voll: Sauftouristen sollen jetzt Benimmregeln unterschreiben

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Es ist das eingetreten, was Hoteliers und Gastronomen auf Mallorca mühsam verhindern wollten: Der exzessive Partytourismus hält wieder am Ballermann Einzug.

„Sie steigen schon besoffen aus den Fliegern, grölen herum, kotzen auf die Straße und wecken mit ihren von Straßenhändlern gekauften Megaphonen ganze Wohnblocks auf“, berichteten die Verantwortlichen der Initiative „Palma Beach”, Juan Miguel Ferrer und Pedro Marín kürzlich dem Mallorca Magazin.

Projekt „Qualitätstourismus“ auf Mallorca vorerst gescheitert – Gastronomien und Hoteliers genervt

Eigentlich hat es sich die Initiative, die aus Hoteliers und Gastronomen besteht, auf die Fahnen geschrieben, für mehr Qualitätstourismus auf der Baleareninsel zu sorgen. Neue Benimmregeln sollten exzessives Trinken, unzivilisiertes Verhalten und Gewalt am Ballermann einschränken. Und kurzzeitig dachten Hoteliers und Gastronomen, dass der angestrebte Imagewandel Mallorcas bei den Touristen angekommen sei: „Das Spätjahr 2021 und das Frühjahr 2022 waren spektakulär. Wir hatten hier tolle Gäste. Urlauber, die bereit waren, Geld auszugeben und die das tolle Angebot, das wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, zu schätzen wussten.” Nur wenige Wochen ist davon aber nichts mehr zu sehen: In der Bier- und Schinkenstraße wird wieder genauso gefeiert, wenn nicht noch schlimmer, als vor der Corona-Pandemie. „Diese Saison ist für uns gelaufen“, so das Fazit der Initiative. Doch ganz wollen sich die Hoteliers nicht geschlagen geben.

Menschen spazieren auf der Strandpromenade von Arenal auf Mallorca an Show-Bars vorbei. © Clara Margais/dpa

Hoteliers lassen Mallorca-Urlauber Benimmregeln unterschreiben

In einer scharf formulierten Pressemitteilung kritisierte die Hoteliersvereinigung der Playa de Palma die „Untätigkeit“ der öffentlichen Verwaltung, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Zwar schätze man den Einsatz der Polizei, allerdings würden die Maßnahmen gegen den Sauftourismus, die Kriminalität und den Drogenhandel bei Weitem nicht ausreichen. Daher sollen Hotelgäste schon direkt beim Einchecken eine Selbstverpflichtung unterschreiben, bei der sie sich mit den Benimmregeln einverstanden erklären. An die Vorgaben müssen Urlauber sich dann sowohl im Hotel als auch im öffentlichen Raum halten, so Der Standard. Die Hoteliers erhoffen sich durch diese Maßnahme eine bessere juristische Handhabe bei Lärmbelästigung, Alkoholexzessen oder Kriminalität.

Diese spanischen Reiseziele kennt kaum jemand - zu Unrecht Fotostrecke ansehen

Außerdem wollen die Hotels, die der Vereinigung angeschlossen sind, laut Mallorca Zeitung in ihren Häusern Schautafeln mit den Hausregeln und Verboten aufstellen. Hotelmitarbeiter sollen in Zusammenarbeit mit der Polizei Fortbildungen erhalten, um besser mit generellen Sicherheitsaspekten im öffentlichen Raum sowie den Benimmregeln vertraut gemacht zu werden. Des Weiteren planen die Hoteliers eine zusätzliche finanzielle Abgabe, um weitere private Sicherheitskräfte und eine Anwältin zu engagieren, die sich um die Anzeigen kümmern soll.