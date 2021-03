Ansturm auf Mallorca: Zwei Bundesländer denken jetzt über Corona-Testpflicht nach

Dass es viele deutsche Urlauber jetzt nach Mallorca treibt, bereitet der Regierung sorgen. Bayern und Niedersachsen denken sogar über eine Corona-Testpflicht nach.

Die gekippte Reisewarnung für Mallorca hat die Buchungen bei den Fluggesellschaften in die Höhe schießen lassen. Einige Airlines haben nun mit einem erweiterten Angebot für die Osterzeit reagiert. Das sorgt jedoch für Beunruhigung bei der Bundesregierung. Touristen können nämlich nach den aktuellen Corona-Regeln ohne Quarantäne und Test nach Deutschland zurückkehren, wenn für das Urlaubsland keine Reisewarnung besteht.

„Der Appell ist, auf jede nicht unbedingt notwendige Reise zu verzichten“, sagte unter anderem der Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Auch der Mainzer Virologe, Bodo Plachter reagiert laut reisetopia.de mit Bedenken: „Wenn die Reiseaktivität steigt, dann werden auch die Inzidenzraten steigen. Das ist relativ klar. Im Urlaub möchte man sich erholen, möchte man dann auch Corona vergessen. Und das führt dazu, dass die Vorsicht sinkt und die Infektionsraten steigen.“

Mallorca-Urlauber: Bayern und Niedersachsen denken über Testpflicht nach

Nun denken sogar zwei Bundesländer darüber nach, wieder eine Testpflicht für die Mallorca-Rückkehrer einzuführen. „Man holt sich da sehenden Auges ein richtiges Problem ins Land“, sagte Anke Pörksen, die Regierungssprecherin Niedersachsens, laut einem Bericht der dpa. Darum denkt die Landesregierung nun über eine Testpflicht für Reiserückkehrer an Flughäfen nach. Ähnlich sieht es Bayern Ministerpräsident Markus Söder: „Es wäre sehr sinnvoll zu überlegen, ob man da eine Testpflicht hat“, erklärte er am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Alles andere wäre „kein gutes Signal“. Dazu wünscht er sich eine bundeseinheitliche Regelung – vorerst werden jedoch die Testkapazitäten an den bayerischen Flughäfen entsprechend ausgestattet.

+ Auf Mallorca-Urlauber könnte in manchen Bundesländern eine Testpflicht zukommen. © imago-images

Generell sieht er es skeptisch, ob Hotels hierzulande vor Ostern wieder öffnen dürfen. „Für Pfingsten und den Sommer bin ich allerdings sehr optimistisch“, so Söder. Bis dahin könne man bei den Impfungen gut vorankommen. Derzeit gilt der Corona-Lockdown – und das damit einhergehende Beherbergungsverbot – bis zum 28. März. Die steigende Inzidenz in Deutschland macht aber nur wenig Hoffnung auf Lockerungen für die Zeit danach. (fk)

