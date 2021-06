Buchungsansturm auf Mallorca: Lufthansa will jetzt mit Jumbojets fliegen

Lufthansa will ab Juli mit Jumbojets nach Mallorca fliegen.

Ab Juli

von Franziska Kaindel

Die Nachfrage nach Urlaub in Mallorca ist erneut enorm gestiegen. Darum kündigt Lufthansa nun an, die Strecke mit Jumbojets bestreiten zu wollen.

Seitdem Mallorca nicht mehr zu den Corona-Risikogebietien gehört, ist die Nachfrage nach Urlaub ungebrochen*. Um den Buchungsansturm für die Sommerferien zu bewältigen, will die Fluggesellschaft Lufthansa nun ihre größten Flieger ins Spiel bringen.

Die Buchungszahlen für Mallorca sind bei der Lufthansa zwischen April und Anfang Juni 2021 um das 25-fache gestiegen, teilte das Unternehmen am Freitag (11. Juni) mit. Darum soll nun zu Beginn der Sommerferien ab Frankfurt die Boeing 747-8 und ab München ein Airbus A350 nach Palma fliegen.

Mit Jumbojets nach Mallorca: Urlaubsanfrage ist hoch

Die Boeing 747-8, auch als Jumbojet bekannt, ist laut Lufthansa das größte Flugzeug, das die Airline momentan einsetzen kann. Statt 215 Sitzplätzen können darin 364 Passagiere Platz finden. Der erste Flug ab Frankfurt in Richtung Balearen geht am 17. Juli – drei weitere Flüge sind an den kommenden drei Wochenenden geplant.

Der Airbus 350, der ab München nach Palma geschickt wird, ist hingegen eines der nachhaltigsten Langstreckenflugzeuge der Lufthansa Flotte. Es verbraucht 20 Prozent weniger Kerosin. In der Maschine finden insgesamt 293 Passagiere Platz. Der Flug in Richtung Balearen ist für den Beginn der bayerischen Sommerferien, am 31. Juli, geplant.

Insgesamt steuern die Airlines im Sommer fast wieder genauso viele Ziele an wie vor der Pandemie: 217 Ort in 38 Ländern stehen auf dem Flugplan, während es 2019 nur etwas mehr waren – und zwar 226 Flugziele. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.

Gelockerte Einreise-Regeln für Spanien

Seit dem 7. Juni gelten gelockerte Einreise-Regeln für Spanien: Urlauber können nun auch mit einem negativen Antigen-Test einreisen. Außerdem können seither Personen mit Impfschutz, der vor mindestens 14 Tagen vervollständigt wurde, sowie Genesene, deren Erkrankung nicht länger als 180 Tage zurückliegt, ohne einen Test nach Spanien – und damit auch Mallorca – fliegen.

