Einreiseverbot bei positivem Corona-Test: Wer zahlt die Quarantäne auf Mallorca?

Seit Mitte März strömen wieder zahlreiche deutsche Urlauber auf ihre Lieblingsinsel Mallorca. Wer aber jetzt von den Balearen nach Deutschland zurückkehren will, muss seit dem 30. März einen negativen Corona-Test vorlegen können – und das schon vor dem Abflug. Wer kein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf gar nicht erst in den Flieger steigen. Aber kommt für die Quarantäne der gestrandeten Urlauber auf?

Diese Frage beantwortete am Sonntagvormittag (28. März) die Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums. Wie die Mallorca Zeitung von ihr erfahren hat, kommt es darauf an, wo die Urlauber für die Zeit ihrer Quarantäne unterkommen. Wer in seinem Hotel oder seiner Ferienwohnung bleiben möchte, muss den Aufenthalt zunächst um 10 bis 14 Tage verlängern. „In diesem Fall müssen die Urlauber selbst für die Kosten der Unterkunft aufkommen“, so die Sprecherin.

Urlauber, die in ein von der Balearen-Regierung bereitgestelltes Covid-Quarantänehotel umziehen, bleiben allerdings von Zusatzkosten verschont. Es genügt eine europäische Versichertenkarte, die ärztliche Behandlungen im Urlaub abdeckt, erklärte die Sprecherin. „Da verhält es sich dann wie mit jeder anderen Krankheit oder Verletzung. Die Behandlung ist durch die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) abgedeckt.“ Gesetzlich Versicherte müssen die Karte in Deutschland nicht extra beantragen – die benötigten Informationen sind automatisch auf der Rückseite der Versichertenkarte zu finden.

Mallorca-Reise während Corona-Pandemie: Pauschalurlauber in der Regel gut versichert

Tui-Sprecher Aage Dünhaupt weist darauf hin, dass Pauschalurlauber ohnehin keine Probleme haben dürften, da sie durch die Covid-Protect-Versicherung geschützt seien. Die gebe es ohne Aufpreis zum Reisepaket dazu. Sie übernimmt bis zu 14 Tage lang die Kosten für einen Aufenthalt, der aufgrund eines positiven Corona-Tests anfällt – auch ein Krankenhausaufenthalt für Menschen, die Symptome zeigen, sei dabei abgedeckt. Andere Reiseveranstalter würden demnach ähnliche Angebote bereitstellen. Nur Individualreisende müssen die Kosten für die Quarantäne-Unterkunft eventuell selbst bezahlen. (fk)

