Mallorca-Urlaub schon im Frühjahr 2021? Spanien macht vielen Urlaubern jetzt Hoffnung

Viele Deutsche würden aktuell dem Schneechaos und Corona-Alltag entfliehen. Ein Urlaub in Spanien ist möglicherweise bereits im Frühjahr für viele möglich.

Hamm - Zum aktuellen Lockdown in Deutschland wegen des Coronavirus* kommt nun auch noch Schneechaos dazu. Nicht Wenige denken wohl darüber nach, am liebsten die Koffer zu packen, in den Flieger zu steigen und den derzeit so grauen Alltag zumindest für ein bis zwei Wochen hinter sich zu lassen. Das könnte wohl ab dem Frühjahr wieder möglich sein. Spanien macht vielen Urlaubern jetzt Hoffnung, wie WA.de* berichtet.

Das Land plant das sichere Reisen für Touristen. Bald könnten die Strände von Mallorca und an der Costa Brava wieder gefüllt sein, vielleicht sogar schon eher als gedacht. Doch wer bereits in einigen Monaten in den Flieger gen Süden steigen will, der muss einige Voraussetzungen erfüllen*. Die hängen eng zusammen mit den aktuellen Impfungen in Deutschland. Besonders das Tempo könnte über Strand- oder Heimaturlaub 2021 entscheiden. *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.