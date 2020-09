Sommer-Urlaub 2021: Auf dieser beliebten Urlaubsinsel sind jetzt schon 50 Prozent der Ferienhäuser ausgebucht

Ferienunterkünfte auf einer beliebten Urlaubsinsel der Deutschen sind jetzt schon enorm gefragt: 50 Prozent sind bereits für Juli 2021 ausgebucht.

Nachdem der Sommerurlaub für viele Menschen in diesem Jahr ausfallen musste oder mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war, hoffen Reisende umso mehr auf das nächste Jahr. Auch Mallorca-Urlauber* hat es teils schwer getroffen: Nach einem anfänglichen Hin und Her bei der allgemeinen Reisewarnung und dann der großen Hoffnung, dass es auf der Baleareninsel doch noch einen richtigen Feriensommer geben wird, haben viele Länder Mallorca nun wieder zum Risikogebiet erklärt, einzelne Viertel in Palma müssen erneut in den Lockdown.

Wer nun plant seinen Finca-Urlaub einfach auf den Sommer 2021 zu schieben und denkt, dass er sich mit Organisation und Buchung noch Zeit lassen kann, sollte sich nicht zu sicher sein: Denn bereits jetzt ist beim Finca-Vermittler fincallorca für den Hauptmonat Juli 2021 die Hälfte der Ferienunterkünfte ausgebucht.

Mallorca-Urlaub 2021: Hohe Nachfrage nach Ferienunterkünften und Fincas

Fincallorca hat insgesamt über 1.500 Fincas im Programm. Für das Gesamtjahr 2021 verzeichnet der Vermittler bereits eine äußerst hohe Vorbuchungsquote. Zum Vergleich: 2019 war jede Finca im Portfolio durchschnittlich 90 Nächte im Jahr belegt. Für das kommende Jahr ist jedes Haus bereits heute für 35 Nächte gebucht. Damit wäre etwa ein Drittel des Jahresschnittes schon jetzt gebucht.

Finca-Urlaub bietet hohe Sicherheit in Corona-Zeiten

Dass bereits knapp ein Jahr im Voraus ein so großer Anteil der Fincas belegt ist, liegt auch an den zahlreichen Umbuchungen von Urlaubern, die ihre Mallorca-Reise von diesem auf das nächste Jahr verschoben haben. „Wie hoch die Nachfrage nach Ferienhäusern aktuell speziell auf Mallorca ist, wurde uns bereits im Juni klar. In Zeiten von Corona sind Ferienunterkünfte absolut im Trend: Sie bieten Abstand zu Fremden und ein hohes Maß an Sicherheit. Mallorca punktet zudem durch die kurze Distanz, die hohe Flugfrequenz sowie einen sehr hohen Standard bei der medizinischen Versorgung, sowie natürlich die implementierten Hygienemaßnahmen bei unseren Vermietern“, erklärt Benjamin Schleining, stellvertretender Geschäftsführer von fincallorca.

Mallorca-Urlaub für 2021 buchen: Engpässe bereits im Dezember zu erwarten

Die Hauptsaison für Buchungen ist bei fincallorca, wie auch bei zahlreichen anderen Reiseunternehmen, normalerweise der Dezember, inoffizieller „Saisonstart“ ist der 25. Dezember. Denn gerade zum Jahresende planen viele Urlauber ihre Reisen fürs nächste Jahr. 2020 könnte es zu diesem Zeitpunkt schon zu Engpässen kommen, daher empfiehlt der Finca-Vermittler Urlaubern, sich in diesem Jahr bereits früher um ihre Reiseplanung zu kümmern – zumindest denjenigen, die Wert auf eine große Auswahl legen.

Sommer-Urlaub 2021 in Ferienunterkunft: Wer flexibel ist, wird dennoch fündig

Trotz dieser vergleichsweise hohen Auslastung für 2021 ist es nicht so, dass Finca-Fans im nächsten Jahr keine Chance auf Mallorca haben. „Wer nicht auf ein spezielles Objekt fixiert ist oder sich zeitlich nicht nach den Schulferien richten muss, hat durchaus noch gute Chancen eine schöne Unterkunft zu finden – ob heute oder auch mit Blick auf die kommenden Monate“, so Benjamin Schleining.

Mallorca-Urlaub 2021: Keine Preiserhöhungen bei Fincas

Ein weiterer Pluspunkt: Trotz der erhöhten Nachfrage ist nicht mit Preiserhöhungen bei der Ferienvermietung zu rechnen. Ganz im Gegenteil, Fincallorca bestätigt, dass die Fincabesitzer in diesem Jahr sogar in der Hauptsaison Rabatte gewährt haben. Für die Besitzer der Ferienunterkünfte ist das aktuelle Coronajahr ebenso belastend wie für die Urlauber, die gerne reisen würden und nicht können. Daher freuen sich die Besitzer auf die Saison 2021 und möchten ihren Gästen entgegenkommen.

Trotzdem gilt wie in jedem Jahr: Wer spät sucht, hat eine geringere Auswahl und muss damit rechnen, dass gerade günstige Objekte bereits ausgebucht sind. So erscheinen einzelne Reiseziele zur Hauptsaison deutlich teurer, da höherpreisige Objekte noch verfügbar sind, während günstige bereits gebucht sind und nicht in den Suchergebnissen angezeigt werden. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

