Eine Auszeit auf dem Wasser – Adria-Urlaub mit dem gewissen Extra.

In von Fischerhütten inspirierten Wasserchalets absolute Ruhe und höchsten Komfort in privater Atmosphäre genießen – das etwas andere Urlaubserlebnis wartet!

Ein wunderschöner Tag beginnt. Durch das Fenster leuchten die ersten warmen Sonnenstrahlen. Von draußen hört man leises Wellenrauschen und fröhliches Vogelgezwitscher. Das Wasserchalet schaukelt sanft und beruhigend hin und her. So entspannt beginnt ein Urlaubstag der etwas anderen Art im Marina Azzurra Resort.

Das 4 Sterne Marina Azzurra Resort in Lignano bietet Ihnen Urlaub in Wasserchalets. © Marina Azzurra Resort

Das Resort liegt friedlich am linken Flussufer des Tagliamento, zwischen Bibione und Lignano Sabbiadoro. In den von lokalen Fischerhütten inspirierten Wasserchalets genießen Familien vor allem im Frühling absolute Ruhe und höchsten Komfort in privater Atmosphäre. Die zweistöckigen Chalets begeistern mit zwei Schlafzimmern, einer komfortablen Küchenzeile, einem geräumigen Bad und dem traumhaften Ausblick von der Terrasse. Die Chalets der etwas anderen Art befinden sich im ruhigen Gewässer des privaten Hafenbeckens. Weitere Unterkünfte umgeben von heimischen Pflanzen stehen an Land zur Verfügung.

In den Wasserchalets genießen Gäste absolute Ruhe und höchsten Komfort in privater Atmosphäre. © Marina Azzurra Resort

Marina Azzurra Resort: Traumurlaub an der Adria-Küste

Am goldgelben Strand von Lignano Riviera stehen Sonnenanbetern kostenlose Liegen und Schirme zur Verfügung. Die knapp zwei Kilometer, die die schwimmende Urlaubsoase vom exklusiven Strand trennen, können ganz bequem mit den Leih-Fahrrädern zurückgelegt werden. Zurück im Resort warten auf Groß und Klein Wasserspaß in der 450 m² großen Pool-Anlage, Entspannung pur in der weitläufigen Grünanlage und Action am Spiel-, Sport- oder Tennisplatz. Kulinarische Spezialitäten aus der lokalen Küche erwarten Genießer im Restaurantschiff mit eleganter Lounge Bar auf dem Oberdeck. Über die Art der Verpflegung entscheiden die Gäste selbst: Übernachtung ohne Verpflegung, Bed & Breakfast und Halbpension stehen zur Wahl.

Ein wunderschönes Naturschauspiel bietet sich den Gästen nicht nur, wenn sie in ihrem Chalet am Flussufer, im Hafen oder an Land erwachen. Nicht minder beeindruckend zeigt sich die unmittelbare Umgebung der Urlaubsquartiere: Ausflüge in die Lagune oder Fahrradtouren durch Pinienwälder und historische Fischerdörfer lassen die Herzen aller Naturliebhaber zu jeder Jahreszeit höherschlagen.

Die Region Lignano Sabbiadoro lädt zum Träumen ein. © Marina Azzurra Resort

Wasserchalets in Lignano Sabbiadoro: Ausgangspunkt für Ausflüge zu Wasser und in umliegende Städte

Lignano Sabbiadoro bietet die perfekte Ausgangslage, um die wundervollen facettenreichen Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien zu entdecken. Die umliegenden Städte, wie Triest, Udine, Venedig und Portogruaro, sind reich an Kulturschätzen, die in vergangene Epochen entführen. Auch zu Wasser wird einiges geboten – der E-Boot-Verleih ermöglicht eine Erkundungstour zu den umliegenden Gewässern, und bei einer Ausfahrt mit dem charmanten Verpflegungsboot Clubhouse Emerald River gleitet man sanft flussabwärts und genießt die lokale Küche an Bord. Italienische Kulinarik und italienische Herzlichkeit zwischen Fluss und Meer, die maritime Lebensart und das besondere Gefühl der Freiheit – hier holen sich Erholungsuchende das Urlaubsglück direkt ins Boot.

Kontakt

Europa Group S. p. A.

Marina Azzurra Resort

Via Casa Bianca 109

33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Italien

T +39 0431 430144

hotel@etgroup.info

marinazzurraresort.com