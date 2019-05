Mehr als nur "Wannabe": Dieser ehemalige Star-Bus wird nun auf Airbnb vermietet

Wer in einem Bus nächtigen möchte, in dem einst die Spice Girls wohnten, sollte Airbnb aufsuchen. Dort wird dieser Bus vermietet - aber Sie müssen schnell sein.

Wer kennt sie nicht, die britische Girl-Band Spice Girls, die in den 1990er Jahren sämtliche Charts sprengten. Im Jahr 1997 drehten die Girls sogar einen Film namens "Spice World". Darin zu sehen ein Bus in Union-Jack-Design, in dem die fünf Mädels im Film wohnten und durch die Weltgeschichten tourten.

Wohnen wie die Spice Girls: "Spice World"-Bus auf Airbnb angeboten

Am Ende des Films wird der Bus durch eine Bombe zerstört - doch das war zum Glück nur im Film der Fall. Denn genau dieser Spice-Girls-Bus wurde nun aufgemöbelt und wird über die Plattform Airbnb zur Übernachtung angeboten. Bis zu drei Personen können den "Spice Bus", der im Londoner Wembley Park abgestellt wird, am 14. und 15. Juni 2019 für 114 Euro pro Nacht (99 Pfund) mieten.

Der kürzlich renovierte Wohnbereich des Busses ist mit pinkfarbenen Union-Jack-Kinosesseln ausgestattet. Darüber der Schriftzug "Girl Power" aus Neonröhren. Und natürlich bezieht sich jede CD und jedes Magazin in dem Bus auf die schillernden 1990er Jahre des Spice Girls.

Das Inserat auf Airbnb lautet wie folgt:

"Dies ist der originale Spice Bus, den die Fans aus dem Film Spice World kennen und lieben werden, aber mit einem neuen Interieur. In Zusammenarbeit mit einigen unglaublichen Designern haben wir daraus eine Unterkunft gemacht, damit Sie über Nacht bleiben und die wildesten Träume aller Fans ausleben können. Dies ist das erste Mal, dass der Bus für Aufenthalte verfügbar ist. Am 14. und 15. Juni steht der Bus im Wembley Park in London zur Verfügung und kann ab dem 22. Mai um 8:00 Uhr MEZ gebucht werden."

Die Gastgeberin des Busses, Suzanne Godley, erklärte gegenüber dem Portal Dailymail: "Die Spice Girls waren meine kindliche Besessenheit. Meine Eltern waren meinen Auftritten als Baby Spice ausgesetzt und ich muss den Film "Spice World" hunderte Male gesehen haben. Und obwohl ich im Laufe der Jahre erwachsen geworden bin, glaube ich nicht, dass ich jemals aus meiner Liebe zu ihnen herausgewachsen bin."

Als ihr Chef erwähnte, dass er den Kauf des Spice-Girls-Busses in Erwägung zieht, wollte sie unbedingt Teil der Renovierung sein. "Wir haben in den letzten Monaten hart gearbeitet, um den Bus in ein Heim zu verwandeln, das seinem Erbe gerecht wird, und ich freue mich sehr, ihn mit Unterstützung von Airbnb für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen."

Angesichts des großen Interesses wird Godley am Mittwoch, 22. Mai ab 8 Uhr morgens weitere verfügbare Termine für die Reservierung des Busses auf Airbnb hinzufügen, um das Erlebnis für so viele Fans wie möglich zu realisieren.

sca