Menschenleeres Venedig: So einzigartig haben Sie die Lagunenstadt noch nie gesehen

Der einstige Touristen-Magnet Venedig ist aufgrund der Corona-Krise zu einer Geisterstadt geworden. Einmalige Bilder zeigen die leergefegte Lagunenstadt.

Jährlich treibt es zwischen 15 und 30 Millionen Touristen nach Venedig.

nach Venedig. Die Corona-Krise* hat die Stadt nun wie leergefegt.

Einmalige Bilder zeigen Venedig nun so, wie man es sonst nie zu sehen bekommt.

Normalerweise ist Venedig eine der meistbesuchten Städte Italiens. Touristen drängen auf den Straßen, in den Plätzen oder stehen vor Sehenswürdigkeiten Schlange. Ein Schnappschuss des Dogenpalastes ohne dutzender Menschen davor? Eigentlich undenkbar. Einmal schnell über den Markusplatz huschen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Am Abend noch kurzfristig einen Platz in der Pizzeria bekommen? Keine Chance.

Die Corona-Krise offenbart aber nun ungeahnte Seiten der Lagunenstadt - plötzlich sind die Straßen wie leergefegt, nur vereinzelt sind Touristen und Einheimische unterwegs. Die Ruhe, die nun vorherrscht, gewährt einen einzigartigen Blick auf die Stadt.

Städtetrip Venedig: So haben Sie die Lagunenstadt noch nie gesehen

Eigentlich sind die Grenzen Italiens schon seit dem 3. Juni wieder für Touristen offen. Seither dürfen sich Reisende frei zwischen den 20 Regionen bewegen und die großen Metropolen besuchen - darunter auch Venedig. Doch wie viele Touristen nutzen wirklich die Chance und statten der Lagunenstadt einen Besuch ab, jetzt wo es wieder möglich ist? Es sind erstaunlich wenige.

Die Abenteurer Biggi und Flo, die den Reiseblog phototravellers.de betreiben, machten sich erst vor Kurzem auf nach Venedig, um die Situation selbst ins Auge zu fassen. Dabei bot sich ihnen ein einzigartiger Anblick: Der Markusplatz lässt sich ohne Menschenmassen überqueren, vor Sehenswürdigkeiten bilden sich keine langen Warteschlangen und in Cafés bleiben momentan 90 Prozent der Tische frei, so die Blogger.

Wer sich also jetzt für eine Reise nach Venedig entscheiden sollte, würde das Beste aus seinem Aufenthalt herausholen können und zudem einen entspannten Urlaub verbringen - eine Gelegenheit, die vielleicht nicht so schnell wieder kommt. Die Eindrücke ihrer Reise fingen Biggi und Flo in einzigartigen Bildern (siehe Bilderstrecke unten) der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Venedigs ein.

Urlaub in Venedig: Das erwartet Reisende aktuell in der Lagunenstadt

Neben der allgemeinen Leere - im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten - gibt es in Museen wie dem Dogen-Palast eine Maskenpflicht, an den Eingängen stehen Spender mit Desinfektionsmitteln. Außerdem wird die Temperatur gemessen, wer über 37,5 Grad hat, darf die Sehenswürdigkeiten nicht betreten - eventuell bekommt auch die Gesundheitsbehörde Bescheid.

Die Wasserbusse dürfen Besucher ebenfalls nur mit Maske betreten werden, ebenso wie Restaurants und Geschäfte. Bei mehr als 30 Grad nicht immer ein Vergnügen, wie auch die Blogger Biggi und Flo schreiben. Abgesehen davon komme man schnell in die Sehenswürdigkeiten hinein. Vor dem Dogenpalast mussten sie keine 20 Minuten warten und wurden dafür mit einem einzigartigen Anblick belohnt.

+ Der Dogenpalast ist momentan wie leergefegt. © phototravellers

In Italien gilt zudem die Abstandregel von einem Meter. In den engen Gassen von Venedig wäre das ein Ding der Unmöglichkeit, wenn momentan nicht schon gähnende Leere herrschen würde. In Restaurants lasse sich der Abstand recht gut einhalten, weil viele Plätze leer bleiben, so die Blogger. Auch das bunte Örtchen Burano, dass in den letzten Jahren tausendfach für schöne Instagram-Bilder herhalten musste, ist nun wie ausgestorben.

Sie hatten Venedig schon lange auf der Bucket-List? Jetzt bietet sich noch die einzigartige Gelegenheit, die Stadt ohne Menschenmassen zu besuchen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

