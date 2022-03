Meyer-Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ geht auf Probefahrt

Das neugebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ hat die Papenburger Meyer-Werft verlassen und fährt auf der Ems den Weg in Richtung Nordsee. © Lars Klemmer/dpa

Die Reederei Disney Cruise Line freut sich über einen Neuzugang: Die „Disney Wish“ ist fertiggestellt. Auf die Unterhaltungstechnik und das Innendesign wurde beim Bau besonders Wert gelegt. Nun hat das Kreuzfahrtschiff die Papenburger Meyer-Werft verlassen.

Papenburg - Das neugebaute Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ der Papenburger Meyer-Werft hat sich auf den Weg Richtung Nordsee gemacht. Am Morgen begann für den 341 Meter langen Koloss die Schleppfahrt über die schmale Ems Richtung Emden.

Das Manöver habe mit der Passage der Papenburger Dockschleuse begonnen, teilte die Werft mit. Während der Emsüberführung und der anschließenden technischen und nautischen Probefahrten auf der Nordsee sollten sich demnach zunächst etwa 750 Personen an Bord befinden.

Der Anblick der Ozeanriesen auf der rund 40 Kilometern Ems-Passage zieht in der Regel oft Tausende Schaulustige an - wegen den hohen Corona-Infektionszahlen und um einen Auflauf an Emsdeichen zu vermeiden, hatte die Werft die Überführung wie auch schon bei vorherigen Fahrten nicht zuvor angekündigt.

Die blau-weiße „Disney Wish“, die für rund 4000 Passagiere ausgelegt ist, wurde für die Reederei Disney Cruise Line gebaut. Am Heck ziert das Schiff die Märchenfigur Rapunzel. Anfang Februar war das Schiff aus der Bauhalle in Papenburg ausgedockt worden. Ihre Jungfernfahrt soll die „Disney Wish“ nach letzten Angaben am 14. Juli antreten. Zuvor steht noch der Endausbau an.

Firmenintern gilt die „Disney Wish“ als das wohl komplexeste jemals gebaute Kreuzfahrtschiff mit besonderen Anforderungen an die Unterhaltungstechnik. Das Innendesign greift Kulissen und Figuren vieler populärer Disney-Trickfilme auf. dpa