Mietwagen in Spanien: Preise steigen diesen Sommer extrem

Urlauber aufgepasst: Mietwagen sind dieses Jahr in Spanien extrem teuer.

Urlaub 2021

Die Preise für Mietwagen steigen diesen Sommer in Spanien extrem an. Einer der Gründe dafür ist die Corona-Krise.

Wer im Sommer eine Spanien*-Reise plant und im Urlaub mobil bleiben möchte, muss 2021 tief in die Taschen greifen: Die Preise für Mietwagen sind in Spanien dieses Jahr stark gestiegen*, berichtet costanachrichten.com*. Schuld daran hat unter anderem die Corona*-Krise.

Seit die Corona-Einreisebestimmungen in Spanien Anfang Juni gelockert wurden, kommen zwar immer mehr Touristen und somit steigt auch die Nachfrage nach Mietwagen wieder. Allerdings haben die Vermieter ihre Flotte noch nicht wieder entsprechend aufgestockt. Und jetzt wird es schwierig, das nachzuholen, da die Autohersteller mit der Produktion nicht nachkommen. So können die Preise für Mietwagen in Spanien 2021 um bis zu 300 Prozent im Vergleich zu 2019 steigen, etwa auf den Balearen. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.