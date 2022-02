Auf den Spuren sonniger Winterträume am Kronplatz und in der 5-Sterne-Oase des Mirabell Dolomites Hotel

Alpiner Luxus und eine einzigartige weiße Wohlfühlzeit: Genießen Sie Ihren Urlaub im Mirabell Dolomites Hotel in Olang. © Mirabell Dolomites Hotel

Das Mirabell Dolomites Hotel in Südtirol punktet nicht nur durch 5-Sterne-Luxus: Die verschneiten Berge im zauberhaften Pustertal bescheren einen unvergesslichen Anblick.

Pustertal‘s Winterkleid glitzert in der strahlenden Dolomitensonne und Südtirol‘s prächtigste Winterregion „Kronplatz“ umarmt Ihr Herz täglich aufs Neue mit traumhaften Erlebnissen, während Sie im Mirabell Dolomites Hotel in Olang eine herzliche Wohlfühlzeit zu einem weißen Meer an Genussmomenten willkommen heißt.

Endlich ist Ihre Auszeit angekommen, im Winterparadies Ihrer Träume. Und jetzt beginnt sie, die genussvolle Verkostung der herrlichen Winterzeit und den lang ersehnten Wintervergnügen.

Winterwandern im Pustertal © HELMUTH RIER/www.fotorier.it

Wintersport und Kultur im Pustertal

Der Kronplatz ruft! Als bestes alpines Winterresort ausgezeichnet, zeigt sich Südtirol‘s Skiberg Nr. 1 und Winterperle der vielen Gesichter von seiner besten Seite. Ein Eldorado für unbegrenzten Winterspaß, Treffpunkt von Aktivurlaubern, Panorama-Jägern und Sonnenanbetern, ein Sympathiemagnet mit unterhaltsamen Hüttenzauber.

Natur & Kultur per Excellance, mit wahren Lichtblicken auf Südtirol‘s alpine Gebirgswelt im Messner Mountain Museum MMM CORONES und im Museum LUMEN, der neuen Heimat der Bergfotografie. Die Kronplatzregion, ein Wintermärchen für Jedermann, ein Mekka der unbegrenzten Möglichkeiten für Weit-blickende.

Alpiner Wohnkomfort im Hotel Mirabell Dolomites © Hannes Niederkofler

Unvergessliche Auszeit im Mirabell Dolomites Hotel

Im 5-Sterne-Haus „Mirabell Dolomites Hotel . Luxury . Ayurveda & SPA“ in Olang, am Fuße des Kronplatz, verführt hingegen familiäre Gastfreundschaft die Gäste nach einem herrlichen Wintererlebnis in eine besondere Wohlfühlzeit. Ruhe und Entspannung bietet der elegante SPA-Resort, ob in den verschiedenen Saunen, Dampfbädern, Whirlpools, im Hallenbad und Outdoorpool, oder bei belebenden Wellness-Behandlungen. Vor allem die ganzheitliche Methode des „Alpine Ayurveda“ sorgt für neue Energien und gesundheitliches Wohlbefinden. So stehen diese Behandlungen ganz im Zeichen der heilsamen Wirkung von alpinen Kräutern und Pflanzen.

Das Aurora Spa im Mirabell Dolomites Hotel © Hannes Niederkofler

Kreative Kulinarik für Feinschmecker! Die prämierte Gourmetküche des Mirabell sorgt täglich für besondere Genussakzente auf Haubenniveau und überrascht mit regional-mediterranen Spezialitäten. Der Genussreigen beginnt beim Mirabell Frühstücksbuffet und endet mit dem beliebten „Sechs-Gänge-Dinner“ als abendliches Gourmet-Highlight.

Tradition & herzliches Flair sind Trumpf! So begeistert das Mirabell Dolomites Hotel mit luxuriösem Wohnkomfort im alpinen Stil. Elegante Suiten und behagliche Zimmer bieten Raum zum Träumen und lassen auch im Urlaub ein persönliches Zuhause-Flair erleben.

Saunieren im Mirabell Dolomites Hotel © Harald Wisthaler

Interessante Angebote und Inklussivleistungen! Für jeden „besonderen Traum von Wohlfühlzeit“ bietet das 5-Sterne-Haus auch besondere Angebote und Gesundheitspakete. Mehr dazu lesen Sie auf - https://www.wellness-benessere.it/#Angebote

Mirabell Dolomites Hotel © Mirabell Dolomites Hotel

Kontakt und Anfahrt

MIRABELL DOLOMITES HOTEL

LUXURY . AYURVEDA & SPA

I-39030 Olang

Pustertal / Südtirol

Tel.: +39 0474 496 191

Mail: hotel@mirabell.it

Web: https://www.wellness-benessere.it/#Angebote