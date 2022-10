Mit Lübeck Air ganz exklusiv zu den traumhaften Seebädern der Ostsee

Der Ferienort Travemünde ist einer der ältesten und traditionsreichsten deutschen Seebäder – und ganz einfach mit Lübeck Air zu erreichen. © Olaf Malzahn

Historischer Stadtbummel in Lübeck oder Wellness pur in Travemünde – die Wahl fällt nicht leicht. Mit Lübeck Air ist beides aber nicht mehr fern.

Lust auf den hohen Norden? Lust auf eine Brise Meerluft gemischt mit einer wunderschönen Stadt? Wie wärs dann mit einem Kurztrip nach Lübeck? Die schöne Hansestadt lockt als UNESCO-Kulturerbe zu jeder Jahreszeit zum Spaziergang zwischen dem historischen Holstentor, den gotischen Backsteinbauten und rund um die zauberhafte Altstadtinsel. Im eindrucksvollen Europäischem Hansemuseum lässt sich spannende Geschichte hautnah erleben – und die Ostsee mit ihren herrlichen Seebädern ist nur einen Katzensprung entfernt. Apropos Katzensprung: Lübeck ist dank der Lübeck Air nonstop von München erreichbar.

Lübeck Air – nonstop

Lübeck Air ist Deutschlands junge Airline, die sich das Passagierwohl auf die Flügel geschrieben hat. So ist bei jedem Ticket bereits ein Gepäckstück plus Handgepäck inklusive, ebenso wie eine kleine Bordmahlzeit. Dabei verwöhnt der Service an Bord in jeder Buchungsklasse die Passagiere mit ausgewählten Köstlichkeiten aus der Region. Die Lübeck Air fliegt mit einer eigenen ATR72-500 mit nur 60 Plätzen – alle Gang oder Fenster – und überrascht mit hochwertiger Lederausstattung sowie einem komfortablen Sitzabstand für mehr Beinfreiheit. Als zuverlässiges Regionalflugzeug ist die ATR besonders sparsam im Verbrauch. Mehrmals pro Woche geht es vom Münchner Terminal 1D nonstop an die Ostsee zum Flughafen Lübeck.

Der elegant und neu gestaltete Regionalflughafen Lübeck macht Ankommen herrlich entspannt. Durch die kurzen Wege im Flughafen und den exklusiven Service beginnt der Urlaub schon mit der Landung.

Die Seebäder der Ostsee

Übrigens ist nicht nur Lübeck eine Traumdestination, auch alle Seebäder der Ostsee sind von hier superschnell erreichbar. Ob Wellness-Wochenende, ausgedehnte Spaziergänge am Strand mit Blick auf die großen Skandinavien-Fähren und urigen Seebrücken oder den Abschlag auf einem der tollen Ostsee-Golfplätze üben: Hier ist das ganze Jahr über Saison. Ein ganz besonderer Lieblingsort direkt an der Küste ist das A-ROSA Travemünde. Im teils denkmalgeschützten Kurhaushotel an der Ostsee kann man eine wunderbar entspannende Auszeit in Travemünde – einem der ältesten und traditionsreichsten deutschen Seebäder – erleben. Ob wohltuende Wellnessmomente im 4 500 Quadratmeter großen SPA-ROSA auf zwei Ebenen, erstklassige kulinarische Highlights im Wintergartenrestaurant, eine abwechslungsreiche Kinderbetreuung oder wohlige Träume in den gemütlichen Zimmern und Suiten: Das A-ROSA Travemünde lässt Urlaubswünsche Wirklichkeit werden.

In Lübeck und den Seebädern der Ostsee stimmt einfach alles: Genuss, Entspannung und Natur. Traumhaft!

Tickets für die Lübeck Air:

Tel. 04 51 / 31 71 90 00

www.luebeck-air.de

Infos zum A-ROSA:

A-ROSA Travemünde

Außenallee 10

23570 Lübeck-Travemünde

Buchungen unter

Tel: 0 45 02/ 3 07 07 05