Mittelplatz im Flugzeug: Machen Sie sich diesen ungeahnten Vorteil zunutze

Wer sitzt im Flugzeug schon gerne auf dem mittleren Platz? Dabei sollten Sie das nochmal überdenken, denn der Mittelplatz bringt einen Vorteil für Sie mit sich.

Der Mittelplatz im Flugzeug ist bei vielen verhasst, sitzt man doch eingepfercht zwischen zwei Personen, hat weder Blick aus dem Fenster, noch sitzt man direkt am Gang und kann schnell einmal herumlaufen. Warum der Mittelplatz aber dennoch einen Vorteil hat, erfahren Sie hier.

Armlehnen gehören beide zum Mittelplatz, laut einer Expertin

Es geht hierbei um die Armlehnen: Die Annahme, dass derjenige, der im Flugzeug in der Mitte sitzt, nur eine davon benutzen dürfe, scheint falsch zu sein. Zumindest berichtet das das Portal Mirror bezugnehmend auf eine Umfrage. Seien Sie also besser nicht so bescheiden: Nehmen Sie ruhig mal beide Armlehnen für sich ein - und warten Sie ab, wie ihre Sitznachbarn reagieren. Warum Sie sich das Rechtherausnehmen sollten, erklärte eine Expertin.

Laut der Reiseexpertin Rosie Panter heißt es, die Etikette sollte darin bestehen, dass beide Armlehnen auch von demjenigen genutzt werden dürfen sollten, der den Mittelplatz besetzt. "Es ist allgemein anerkannt, dass der Passagier auf dem Mittelplatz das kürzere Streichholz gezogen hat, daher sollte er den Luxus beider Armlehnen genießen dürfen."

"Der Gangpassagier hat die Freiheit, seine Beine zu strecken und sich nach Belieben auf und ab zu bewegen, während der Fensterpassagier den Luxus hat, aus dem Fenster zu schauen oder sich zusammenzurollen, um seinen Kopf an der Seite des Fensters anzulehnen und die Auge zu schließen, ohne dass Passagiere im Schlaf über sie drüber klettern müssen", so Panter. "Der mittlere Passagier ist jedoch sowohl durch den Sitzplatz als auch durch den begrenzten Raum eingeschränkt." Dass er also beide Armlehnen nutzen darf, sollte in jedem Flugzeug eine Selbstverständlichkeit sein. Probieren Sie es doch einfach mal aus.

