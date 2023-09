Fluglinie lässt Passagiere wie im Zug in Vierergruppen zusammensitzen

Von: Clara Kistner

Wer gerne mit dem Flugzeug verreist, kennt die klassische Anordnung der Sitze an Bord. Aber saßen Sie Ihren Mitreisenden auch schon mal gegenüber?

Schon im Zug meiden einige Reisende Sitzgruppen und Abteile und lassen sich lieber in den Zweierreihen nieder. Viele Menschen sitzen nicht gerne gegen die Fahrtrichtung, weil Ihnen schnell übel wird. Andere finden sich ungern gegenüber von fremden Menschen wieder, die während einer fünfstündigen Zugreise Knie an Knie sitzen und sie beim Kopfheben auch noch direkt anschauen müssen. Diese Option zukünftig auch auf Langstreckenflügen ertragen zu müssen, klingt dann wohl eher weniger verlockend.

Vierergruppen im Flugzeug: Sitzen wir in Zukunft so beim Fliegen?

Wie die TikTok-Nutzerin @meganhomme auf Ihrem Account in einem nur fünf Sekunden langen Videoclip aus dem Flugzeug teilte, habe sie selbst noch nie eine solche Anordnung der Sitze im Flieger gesehen. Mit drei weiteren Passagieren teilt sich die junge Frau eine Vierergruppe und sitzt so zwei Mitreisenden, ähnlich wie in den meisten Zügen, gegenüber. Mit 900 Tausend Likes ging das Video auf der Plattform viral. Der ungewöhnliche Anblick wirft auch bei flugerfahrenen Nutzern viele Fragen auf, wie zum Beispiel, wo nun das Handgepäck verstaut werden soll.

Ob das nun der neue Flug-Trend wird und sämtliche Fluggesellschaften Ihre Sitzanordnungen umstrukturieren, ist allerdings eher zweifelhaft. Vielmehr wirkt diese Sitzgruppe nahe dem Notausgang wie eine angepasste Lösung.

TikTok-User amüsieren sich köstlich:

Nicht nur die Erstellerin des TikToks findet diese skurrile Anordnung der Sitze im Flugzeug etwas befremdlich. Viele Kommentare unter dem Video lassen darauf schließen, dass sich andere TikTok-Nutzer in einer solchen Sitzgruppierung auch nicht wirklich wohlfühlen würden.

„Wie unangenehm ist das bitte“

„Ich stelle mir starten und landen sehr komisch vor, wenn man falsch herum sitzt“

„Vierergruppe okay! Aber fremde Leute? Nein danke“

„Oh mein Gott, wie schlimm ist das? Würde sterben“

„Mit meiner Übelkeit beim Fliegen, kann ich nur vorwärts sitzen“

Wer seinen Mitreisenden auf dem Weg in den Urlaub gerne gegenüber sitzt, sollte auch in Zukunft vorzugsweise mit dem Zug, anstatt mit dem Flugzeug reisen.