Muss das im Flugzeug sein? Passagierin wird bei bizarrer Aktion gefilmt

In Flugzeugen ist der Platz pro Passagier begrenzt, deshalb sollte man sich rücksichtsvoll verhalten. Das sah eine Frau in diesem Fall aber etwas anders.

Manche Dinge gehören sich in einem Flugzeug einfach nicht. Sei es, zu viel Platz für sich zu beanspruchen, laut Musik zu hören oder seine Mitreisenden auf irgendeine andere Weise zu belästigen. Auch die Pediküre an Füßen des Sitznachbarn zählt möglicherweise zu diesen Dingen.

Frau gibt Sitznachbarn in Flugzeug Pediküre

Derartige Szenen hat eine Frau im Flugzeug gefilmt. Das Video wurde am 18.12.18 auf der Seite "Passengershaming" auf Instagram gepostet. Darauf zu sehen: Eine Frau, die ihrem Sitznachbarn in aller Ruhe die Zehennägel feilt.

Die Frau, die die bizarren Szenen festhielt, hört man im Video vor sich hin kichern. Über dem Video-Post stehen die Worte: "Intimpflege ist INTIM. Tun Sie diesen Mist nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln."

Das Video wurde bereits mehr als 150.000 Mal angesehen (Stand: 19.12.18). Auch in den zahlreichen Kommentaren findet sich so mancher User wieder, der diese Art von Pflege an einem öffentlichen Platz absolut nicht nachvollziehen kann. Einer schreibt: "Das ist der Grund, warum Flugzeuge Schleudersitze brauchen."

Ein anderer findet: "Das ist ekelhaft. Warum hat niemand etwas dagegen getan? Sie sollte ausgerufen werden." Einer hat schon eine ganz bildhafte Vorstellung davon, was passieren könnte: "Toll, wenn der Zehennagel durch die Luft fliegt und in jemandes Essen oder Getränk landet."

