Nach "Viking Sky"-Drama: Sind Kreuzfahrten wirklich sicher? Diese Übersicht schafft Klarheit

Nach der Evakuierung der "Viking Sky" fragen sich viele Menschen: Wie sicher sind Kreuzfahrten eigentlich? Wir haben das Wichtigste für Sie zusammengestellt.

Auf Kreuzfahrtschiffen hat Sicherheit oberste Priorität. Doch Unfälle gibt es immer wieder. So war das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" am Samstag (23. März 2019) vor der westnorwegischen Küste bei einem Sturm in Seenot geraten.

Alle Maschinen des Kreuzfahrtschiffes waren ausgefallen (Merkur.de berichtete)*. Daher fragen sich nun viele Menschen: Wie sicher sind die großen Schiffe auf Reisen wirklich?

Wie sicher sind Kreuzfahrten wirklich?

Sehr sicher. Rund 20 Millionen Passagiere reisen jährlich mit einem Kreuzfahrtschiff. Die Wahrscheinlichkeit, darauf zu sterben, liegt laut Forbes bei nur etwa 1:6,25 Millionen. Demnach sterben zwar immer mal wieder Menschen auf Kreuzfahrtschiffen - doch sind sie immer noch die sicherste Art zu reisen. Reedereien bauen immer größere Schiffe, die immer höhere Sicherheit garantieren.

Diese Fakten zur Sicherheit von Kreuzfahrtschiffen sollten Sie kennen

Kreuzfahrtschiffe unterliegen strengen Regeln und Vorschriften. Sie werden sowohl nach jeweiligem Hafenrecht, an dem die Reederei ansässig ist, als auch nach internationalem Seerecht überwacht. Laut Cruise Lines International Association (CLIA) gibt es jährlich rund 60 Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsinspektionen.

Durch verbesserte Technologien, wie bei Navigationsgeräten, Sicherheitsmanagementsystemen an Bord, lebensrettenden Geräten sowie Schulungs- oder Zertifizierungsstandards, werden auch Sicherheitsaspekte stetig optimiert. Kreuzfahrtschiffe müssen zudem für jede an Bord befindliche Person Rettungsboote, Rettungsflöße und Rettungsringe dabei haben. Außerdem finden Sicherheitsübungen in mehreren Sprachen innerhalb der ersten 24 Stunden der Kreuzfahrt statt.

So ist ein durchschnittliches Kreuzfahrtschiff ausgestattet

Das durchschnittliche Kreuzfahrtschiff mit 2.700 Passagieren und 800 Crewmitgliedern ist laut CLIA mit folgenden Kapazitäten ausgestattet:

5 Feuerwehrmannschaften

4.000 Rauchmelder

500 Feuerlöscher

ca. 26 Kilometer Sprinklerrohrleitungen

5.000 Sprinklerköpfe

ca. 10 Kilometer Feuerwehrschläuche

