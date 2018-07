Natur, Abenteuerspielplatz, Entspannung: Familienurlaub auf dem Bauernhof

Inmitten von Wäldern, Wiesen und Bergen wartet eine Reise, die für die ganze Familie unvergesslich bleibt: Im Urlaub auf dem Bauernhof erleben Sie mit Ihren Liebsten die schönste Zeit in der Natur.

Wo Entschleunigung auf Abenteuer trifft, wartet die perfekte Auszeit für Sie und Ihre Kinder. Schon wenige Minuten nach der Ankunft am Bauernhof fällt es schwer, den Nachwuchs im Auge zu behalten. Plötzlich mitten im Grünen, gibt es unendlich viel zu entdecken.

Zum Greifen nah an der Natur

Gleich am ersten Tag treffen Mensch und Tier aufeinander: Sei es die Hofkatze oder das Pony und die Ziege im Streichelzoo. Im Urlaub auf dem Bauernhof sind Natur und Tiere zum Anfassen nahe. Während der Nachwuchs auf eine erste Entdeckungstour geht, genießen Sie bereits die selbstgemachten und regionalen Köstlichkeiten vom Bauernhof bei einer Jause – vom geräucherten Speck bis zum hofeigenen Schnaps.

+ Die vielen Tiere auf dem Bauernhof sind besonders für Ihre Kinder ein Highlight. © Urlaub am Bauernhof

Abenteuerspielplatz Bauernhof

Nach dem ersten Kennenlernen ist am zweiten Tag Abenteuer angesagt. Denn im Urlaub auf dem Bauernhof wartet an jeder Ecke eine neue Überraschung. So träumt mitten auf der grünen Wiese hinter dem Hof ein Kletterbaum, der in jedem Kind Ehrgeiz weckt. Und gleich ums Eck verläuft ein Bach, in dem sich perfekt Dämme bauen lassen. Es gibt immer und überall noch mehr zu entdecken, wo die pure Natur zum Spielplatz wird. Bei so viel Abenteuer bildet das abendliche Lagerfeuer mit Geschichten und Gesang der Bauern den krönenden Tagesabschluss für Groß und Klein.

+ Wer würde in so einer Idylle nicht gerne Urlaub machen? © Urlaub am Bauernhof

Auszeit! Entspannung pur

Während sich die Kleinsten am Bauernhof längst wie zu Hause fühlen, kehrt spätestens heute auch bei den Erwachsenen ein heimeliges Gefühl ein: Denn jetzt ist Entspannung angesagt. Die Kinder sind ohnehin beschäftigt und kaum noch zu bremsen, also können Sie sich getrost zurücklehnen. Die Pause vom Alltag genießen Sie in der schattigen Hängematte oder mit einem Glas Wein und einem guten Buch im sonnigen Liegestuhl. So gibt es auch die Gelegenheit für romantische Zweisamkeit mit Ihrem Partner. In der ruhigen Idylle scheint die Zeit beinahe still zu stehen: Das ist Entspannung pur.

Anpacken wie echte Bauersleute

Urlaub auf dem Bauernhof bedeutet Erholung und Abenteuer – aber auch die Möglichkeit, vieles über die Natur zu lernen. Und weil man am besten lernt, während man etwas tut, steht heute Anpacken auf dem Programm. Schon früh am Morgen erleben die Kinder staunend, wo die frische Milch fürs leckere Frühstück herkommt – und während sie beim Stall ausmisten helfen wird schnell klar, wie viel Arbeit in unseren Lebensmitteln steckt. Zur Belohnung gibt's ein Stalldiplom für jeden kleinen Helfer. Am Bauernhof war das aber erst ein kleiner Teil der Arbeit, die heute ansteht: Hühner, Schweine und Kühe werden gefüttert, frisches Brot wird gebacken, in der hauseigenen Käserei werden Köstlichkeiten hergestellt und vieles mehr.

+ Beim Anpacken erleben Sie den Bauernhof-Alltag hautnah mit. © Urlaub am Bauernhof

Erleben, erkunden, entdecken

Beim Urlaub auf dem Bauernhof warten auch in der Umgebung zahlreiche Abenteuer auf Ihre Familie. Also wird sich am nächsten Tag zunächst bei einem besonders ausgiebigen Frühstück gestärkt – natürlich mit hausgemachten Produkten: frische Eier, duftendes Bauernbrot, köstlicher Käse und Marmeladen aus den Früchten im eigenen Garten. Und dann geht es auf Entdeckungstour rund um den Hof: Ein Ausflug zur Sommerrodelbahn, eine spannende Wanderung für die ganze Familie, eine Radtour durch die umliegenden Wälder oder ein erfrischender Tag im nächstgelegenen Badesee.

Was Sie mit Ihrer Familie im Urlaub am Bauernhof noch alles erleben können? Das können Sie ganz einfach selbst entscheiden, indem Sie unter www.urlaubambauernhof.at den perfekten Bauernhof für sich und Ihre Kleinen auswählen.