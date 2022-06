Flora und Fauna für die ganze Familie: Naturerlebnisse an der Küste Friaul-Julisch Venetiens

Im Naturreservat der Insel Cona können Sie Vögel oder frei lebende Pferdeherden beobachten. © Francesco Marongiu

Die italienische Region Friaul-Julisch Venetien bietet nicht nur traumhaften Urlaub am Meer, sondern auch ein perfektes Ziel, um in Kontakt mit der Natur zu treten.

Zwischen der Region Ventien und der italienisch-slowenischen Grenze erstreckt sich die rund 130 Kilometer lange Küste Friaul-Julisch Venetiens. Hier finden Urlauber nicht nur traumhafte Strände und actionreichen Wassersport an der Küste. Auch Naturliebhaber kommen hier im Urlaub voll auf ihre Kosten. Entdecken Sie die neun regionalen Naturreservate, die wilden Inseln der Lagunen von Marano Lagunare und Grado, die Fischertäler, die schiffbaren Flüsse, die Wälder, die Höhlen und vieles mehr.

Natur erleben: zwischen Meer, Lagunen, Flüssen und Naturschutzgebieten

Ausgestattet mit Fernglas und Kamera können Sie in den Beobachtungshütten in den regionalen Naturschutzgebieten Canal Novo, Valle Cavanata und der Isonzo-Mündung das Schauspiel der bunten Vogelwelt in ihrem natürlichen Lebensraum bewundern. Im Naturschutzgebiet der Isonzo-Mündung sollten Sie außerdem auf keinen Fall die Herde weißer Camargue-Pferde verpassen, die in völliger Freiheit im Naturreservat der Insel Cona leben.

Im Naturschutzgebiet Foci dell’Isonzo werden auch Reitstunden angeboten. © Francesco Marongiu

Auch das Schauspiel des Naturschutzgebiets der Klippen von Duino sollten Sie sich nicht entgehen lassen: eine Landschaft von seltener Schönheit, die sich durch den Kontrast zwischen dem Weiß der Kalksteinfelsen und dem Blau des Meeres auszeichnet. Sie können die Klippen entweder vom Meer aus bewundern, bei einer SUP-, Kanu- oder Bootstour von der Bucht von Sistiana aus entdecken, oder ins Wasser eintauchen und die reiche Artenvielfalt des Gebiets direkt entdecken.

Generell sollte die Meeresbeobachtung im Meeresschutzgebiet von Miramare auf keinen Fall verpasst werden: Die Mitarbeiter des WWF begleiten Sie im Sommer auf geführten Tagesausflügen oder während der Morgendämmerung, um die Meereswelt zu entdecken. Einen Besuch wert sind auch die faszinierenden Höhlen, die den Karst auszeichnen: Den Mittelpunkt bildet die Grotta Gigante, eine der größten zu besichtigenden Höhlen der Welt. Beeindruckend sind auch die Ablagerungen der Grotta Torre di Slivia: ein wahres Naturschauspiel!

Wussten Sie, dass das Naturschutzgebiet der Stella-Mündung nur auf dem Wasserweg besucht werden kann? Sie können sich für eine Bootstour entscheiden oder gemütlich auf einem SUP oder Kajak durch das Schilfrohr paddeln und dabei Vögel beobachten, die authentischen Fischerhütten bewundern und die traditionellen Hebenetze entdecken!

Mit Boot, Kanu oder SUP unterwegs: Naturschutzgebiete der Region Friaul-Julisch Venetien vom Wasser aus entdecken

Ein absolutes Muss für Touristen der Küste von Friaul-Julisch Venetien sind die Bootsausflüge: Entdeckungsrouten zu Naturparadiesen an Bord von Motorbooten, Schnellbooten, Segelbooten, Fischerbooten und vielen anderen.

Von Lignano Sabbiadoro aus gibt es beispielsweise Ausflüge zur wilden Muschelinsel (Isola delle Conchiglie), durch die Lagune von Marano und das Küstendorf Marano Lagunare, oder die Entdeckung des Naturschutzgebiets der Stella-Mündung.

Unterhaltsam sind auch die Ausflüge auf den Gewässern des Flusses Tagliamento und die Minikreuzfahrten durch die Lagunen von Marano Lagunare und Grado.

Von Grado aus gibt es zahlreiche Ausflüge zu den Inseln der Lagune, wie Anfora mit einem Essen- und Weinstopp im Restaurant mit Andockstation, Mota Safon zur Besichtigung des historischen Fischerhauses von Pasolini sowie Barbana, wo es ein Benediktinerheiligtum gibt.

Im Golf von Triest warten Charterboote mit Skipper oder Ausflüge auf historischen Segelschiffen für einen Aperitif am Fuße der berühmten Schlösser auf Sie!

Tauchbegeisterte finden auch interessante Orte entlang der Küste von Lignano Sabbiadoro und Grado, wo man untergetauchte Wracks bewundern kann.

Mit Boot, Kanu oder SUP können Sie die Naturschutzgebiete von Friaul-Julisch Venetien entdecken. © Francesco Marongiu

Sehr zu empfehlen sind die Touren entlang der gesamten Küste, die Bootsausflüge mit Fahrradtouren, kulinarischen und weinkundlichen Stopps sowie geführten Ausflügen zur Entdeckung des Hinterlandes verbinden.

Wählen Sie Ihren umweltfreundlichen Urlaub: Tauchen Sie ein in die Natur an der Küste von Friaul-Julisch Venetien!

Urlaub für die ganze Familie: Erleben Sie die Natur an der Küste von Friaul-Julisch Venetien. © Francesco Marongiu