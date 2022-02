Neue Corona-Reiseregeln vor Ostern – Lockerung für Kinder geplant

Noch vor Ostern sollen die Quarantäne-Regeln für Kinder, die aus ‚Hochrisikogebieten‘ einreisen gelockert werden. (Archivbild) © Dan Peled/dpa

In Deutschland sollen die Einreiseregeln gelockert werden. Lesen Sie hier, was noch vor Ostern geplant ist:

Wer aktuell aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und weder vollständig geimpft noch genesen, muss zunächst für fünf Tage in Quarantäne, ehe ein „Freitesten“ möglich ist. Gerade für all die Familien, in denen die Kinder noch nicht oder noch nicht vollständig immunisiert sind, kommt deshalb ein Urlaub im Ausland nicht infrage. Doch das könnte sich recht bald ändern, denn: Ein Entwurf für eine neue Einreiseverordnung sieht Lockerungen für Kinder bis einschließlich 12 Jahre vor.

HEIDELBERG24 informiert über die Details zur neuen Einreiseverordnung

Geplant ist laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass Kinder bis 12 Jahre von der Quarantäne befreit sind, sofern sie aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreisen. „Kinder mussten viel verkraften in dieser Pandemie", erklärte Lauterbach auch mit Blick auf die derzeitige Lage in Kliniken, wo die Zahl an Covid-Intensivpatienten zuletzt gesunken war. Doch auch für Personen über 12 Jahren sieht der Entwurf Lockerungen vor.