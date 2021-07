Neue Corona-Risikogebiete in Spanien: Ist der Mallorca-Urlaub in Gefahr?

Quarantäne

In Spanien wurden zu Beginn der Sommerferien mehrere Regionen zu neuen Corona-Risikogebieten erklärt. Könnte nun der Mallorca-Urlaub wegen der Delta-Variante in Gefahr sein?

Hamm - Sommer, Sonne, Strand und Meer - das lieben viele Urlauber. Deshalb reisen jedes Jahr viele Urlauber auf die spanische Insel Mallorca. Zudem haben die Sommerferien in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen* bereits begonnen. Doch die Corona*-Lage lässt nicht immer zu, in den Traum-Urlaub zu reisen, wenn das Urlaubsziel zum Risikogebiet wird. Ist der Mallorca-Urlaub deshalb in Gefahr? (News zum Coronavirus*)

Als Risikogebiet werden in der Regel die Regionen eingestuft, die eine Inzidenz über 50 haben. Die sich immer weiter ausbreitende Delta-Variante macht es Mallorca-Urlaubern schwer, denn nun wurden gleich mehrere Regionen Spaniens als Risikogebiete eingestuft*. In einigen Fällen droht sogar eine Quarantänepflicht. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.