Von London nach New York in 90 Minuten? Das könnte schon bald Realität sein

Von: Simona de Clerk

In den Urlaub fliegen und in nur 90 Minuten von London nach New York gelangen – klingt fast unmöglich. Wird es aber in nur wenigen Jahren nicht mehr sein.

Atlanta – Das Unternehmen Hermeus entwickelt derzeit Hyperschallflugzeuge, die Passagiere auf transatlantischen Strecken nonstop von London nach New York in 90 Minuten befördern sollen – mit einer Geschwindigkeit von mehr als 4.800 Stundenkilometern. Auch über den Pazifik von L.A. nach Tokio könnten Passagiere in nur zwei Stunden und 45 Minuten mit einer Zwischenlandung gelangen.

Überschallflugzeug Mach 5: Schneller als Schallgeschwindigkeit

Überschallflugzeuge fliegen schneller als Schallgeschwindigkeit: Letztere wird auch Mach 1 genannt. Hyperschallflugzeuge fliegen dagegen mit mehr als der fünffachen Schallgeschwindigkeit, auch Mach 5. Ziel des Start-Ups sei es, ein Passagierflugzeug namens Halcyon, „das 125 transatlantische Strecken mit Mach-5-Geschwindigkeit zurücklegen kann, Wirklichkeit werden zu lassen“, heißt es auf der Website von Hermeus. Das Flugzeug soll demnach jedoch lediglich 20 Passagiere auf einmal befördern können, so die Eckdaten:

Geschwindigkeit MACH 5 (4.800 Stundenkilometer) Passagieranzahl 20 Flughöhe 90.000 Fuß (27,43 km) Reichweite 7.400 km Material Titanlegierung

Die Halcyon ist ein Passagierflugzeug, das mit Überschallgeschwindigkeit fliegen können soll. © Hermeus

In der Entwicklung stehen Mach-5-Flugzeuge sowohl für die kommerzielle als auch für die Verteidigungsindustrie. Laut Medienberichten habe der Anstieg territorialer Konflikte sowie ein Schub in der Entwicklung der Hyperschalltechnologie den globalen Reisemarkt angekurbelt. „Mach-5-Flugzeuge haben das Potenzial, ein zusätzliches globales Wirtschaftswachstum von 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr sowie erhebliche Ressourcen zu schaffen, die zur Lösung großer Weltprobleme genutzt werden können“, so das Unternehmen.

Hyperschall-Passagierflugzeug: In wenigen Jahren soll es auf den Markt kommen

Das Start-Up aus dem US-amerikanischen Atlanta ist nach der olympischen Gottheit Hermes benannt, dem Götterboten der griechischen Mythologie, wurde im Jahr 2018 gegründet und wird privat finanziert. Derzeit expandiert das Unternehmen über den Hauptsitz hinaus: Laut der Website des Start-Ups besteht neuerdings eine 950-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit der US Air Force. Im Zuge dessen wurde ein neuer Standort in Washington eröffnet. Bis mit einem Hyperschall-Passagierflugzeug gereist werden kann, ist es jedoch noch ein Stück hin: Erst im Jahr 2029 sollen die Maschinen für kommerzielle Flugreisen genutzt werden können.