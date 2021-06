Niederlande: Einreise-Regeln mit Testpflicht für Autofahrer, Zug- und Flugreisende

Neuerungen ab 1. Juni

Ab dem 1. Juni gelten neue Regeln bei der Einreise in die Niederlande. Autofahrer brauchen nun einen PCR-Test. Ein Überblick über die Testpflicht und wann diese wieder aufgehoben werden könnte.

Hamm - Die Corona*-Inzidenz in den Niederlanden ist höher als in Deutschland. Trotzdem will die niederländische Regierung nicht, dass Urlauber aus Nordrhein-Westfalen*, Niedersachsen und anderen Teilen der Republik ohne triftigen Grund ins Nachbarland reisen. (News zum Coronavirus)

Das zeigt ein neuer Beschluss, wonach auch Autofahrer bei der Einreise in die Niederlande einen negativen PCR-Test brauchen, genau wie Flug- und Zugreisende*. Die neue Corona-Regel ist am 1. Juni in Kraft getreten und gilt so lange, wie Deutschland als orangene Zone eingestuft ist. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.