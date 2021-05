Niederlande: Freizeitparks trotz Corona offen – Die Einreise-Regeln für Tagesausflügler

Besucher genießen die Fahrt mit einer Wildwasserbahn in Tilburg.

Was Familien vor Pfingsten wissen müssen

Die Freizeitparks in den Niederlanden öffnen - auch für Besucher aus Nordrhein-Westfalen, die mit einem Tagesausflug nach Holland über Pfingsten nun liebäugeln dürften.

Hamm – Die Corona*-Lage in den Niederlanden ist prinzipiell weniger entspannt als in Deutschland. Trotzdem hat Holland seine Lockerungen schon weiter vorangetrieben. Nun öffnen sogar Freizeitparks, was Menschen aus Nordrhein-Westfalen* zu einem Tagesausflug lockt. (News zum Coronavirus)

Die Öffnung der Freizeitparks Efteling und Slagharen in den Niederlanden lässt Familien mit Kindern aus NRW aufhorchen, wobei die Regeln bei der Einreise* und Rückreise für viele zunächst geklärt werden müssen. Vor Ort locken die Parks deutsche Touristen zum Teil mit ermäßigten Preisen. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.