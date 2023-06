Nordsee-Urlaub: Touristen erleben Preis-Schock – der Urlaub an der Küste wird richtig teuer

Von: Sven Trautwein

Nordsee-Urlaub war in den vergangenen Jahren schon nicht günstig. Doch an einigen Stellen kann dies noch teurer werden. Für einige Touristen sind diese Preise kaum noch tragbar.

Fantastisches Wetter deutschlandweit. Die Temperaturen sollen auch in den kommenden Tagen nicht sinken. Für viele heißt es dann „Pack die Badehose ein“ und ab an die Nordsee. Viel weiter muss es für einen Badeurlaub nicht gehen. Doch der Schock dürfte für viele Urlauber direkt nach der Ankunft sehr groß sein. Denn an einigen Orten wurde kräftig an der Preisschraube gedreht. Ausschlaggebend ist die Kurtaxe.

Für viele ist die Nordsee die perfekte Urlaubsregion. Doch vielerorts verschrecken hohe Preise die Touristen. © localpic/Imago

Günstiger Urlaub an der Nordsee: Mancherorts erhöhte Mehrausgaben

Grundsätzlich lässt sich in Deutschland, ob in den Bergen oder am Meer, recht günstig Urlaub machen. Nach der Corona-Pandemie nahmen die Touristenzahlen auch an der beliebten Nordsee zu. Doch durch Energiekrise und Inflation sind viele Urlauber mittlerweile deutlich preissensibler. Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie vor der Corona-Pandemie. Die erhobene Kurtaxe kann mancherorts die Urlaubskasse ziemlich leerfegen.

In einigen Nordseeregionen wurde erneut an den Preisen für die Kurtaxe gedreht, sodass der Aufenthalt sehr schnell mit zusätzlichen Kosten recht teuer werden kann, wie derwesten.de berichtet. Besonders die beliebten Nordseeinseln Norderney und Spiekeroog haben an der Preisschraube gedreht. Die Kurtaxe ist für alle Touristen ab 15 Jahren zu zahlen und beträgt hier bis zu fünf Euro pro Tag. Für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sind immer noch 2,10 Euro zu zahlen. So entstehen für eine vierköpfige Familie im Schnitt Mehrausgaben von rund 100 Euro pro Urlaubswoche.

Ähnlich sieht es auf Norderney aus. Hier werden für jeden Erwachsenen 4,90 Euro und für 14- bis 17-Jährige 2,45 Euro pro Tag fällig. Wer jetzt meint, dass man als Tagestourist die Kurtaxe umgehen kann, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Für Tagestouristen kommen Kosten in Höhe von 5 Euro pro Person, unabhängig vom Alter, auf die Urlauber zu.

Wer weiterhin an die Nordsee reist, wird mit abwechslungsreicher Landschaft und Meer satt belohnt. Selbst im Winter haben Inseln wie Amrum ihren ganz besonderen Reiz.