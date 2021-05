Norwegen: Inlandsflüge sollen mit Zugverbindungen ersetzt werden

Klimaziele im Blick

Die Reduzierung von Emissionen und das Erreichen der Klimaziele ist auch in Norwegen ein großes Thema. Daher sollen Inlandsflüge nun abgeschafft werden.

In Deutschland aktuell noch in der Planung, in Frankreich schon lange Realität: Die Abschaffung von Inlandsflügen. Nun will sich auch Norwegen diesem Vorhaben nähern und Inlandsflüge komplett durch Zugverbindungen ersetzen. Grund dafür sind die eigens gesteckte Klimaziele und auch die Reduzierung von Emissionen. Mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier.

Norwegen: Bahnfahren statt Fliegen

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, sind die skandinavischen Länder ganz vorne mit dabei. So auch Norwegen. Zu den Klimazielen gehört auch ein vollständig emissionsfreier Flugverkehr. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Taten folgen. Zunächst war ein elektrischer Inlandsflugverkehr geplant, wie reisetopia berichtet. Nun ist dieses Vorhaben wieder Geschichte. Die Grüne Partei Norwegens will sich nun am Beispiel von Frankreich orientieren. Dort sind Inlandsflüge mit Zielen, die auch innerhalb einer zweieinhalbstündigen Zugfahrt erreichbar sind, verboten. Berichten zufolge erhofft sich die Partei in Norwegen durch das Vorhaben bereits im Jahr 2035 circa 95 Prozent der Emissionen reduzieren zu können.

Problem an der Sache könnte allerdings das Streckennetz sein. Norwegens Landschaft ist vor allem durch Berge geprägt, die einen Ausbau des Streckennetzes erschwert. Dadurch sind manche Zugverbindungen von längerer Dauer, als ein Inlandsflug. Nun gilt es außerdem zu prüfen, inwiefern eine Änderung des Flugverkehrs zum Erreichen der Klimaziele beitragen kann.

Norwegen: Persönliche Flugkontingente als Alternative

Der Grünen Partei in Norwegen schwebt auch eine Option vor, bei der die Bewohner des Landes ein personalisiertes Flugkontingent zugewiesen bekommen. Ziel soll es sein, den Flugverkehr besser im Blick zu halten und somit auch die Emissionsausstöße zu regulieren. Einem ersten Entwurf zufolge sollen die Kontingente je nach Lebenssituation und geografischer Lage des Wohnortes angepasst werden. Derzeit ist aber noch unklar, ob ein solches Flugkontingent eingeführt wird. (swa)

