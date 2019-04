Einmalige Chance: Auf dieser Luxus-Kreuzfahrt gehen Sie mit Bon Jovi auf Tuchfühlung

Auf dem Weg ins Paradies, Wein schlürfen und mit Jon Bon Jovi um die Wette trällern? Auf dieser Kreuzfahrt wird der Traum eines jeden Rock-Fans Wirklichkeit.

Waren Sie jemals auf einem Rockfestival, das auf dem Wasser stattfindet? Und dann steht da auch noch Jon Bon Jovi und gibt seine größten Hits zum Besten? Wenn diese Aussicht ihre Neugier geweckt hat, dann sollten Sie schnell buchen!

Jon Bon Jovi hautnah erleben - auf einer Kreuzfahrt gen Paradies

Vom 12. bis 16. April 2019 sticht das norwegische Kreuzfahrtschiff "Norwegian Jade" Richtung Bahamas in See - und neben Cocktails und Tropen-Flair wird auch der Kult-Rocker mit an Bord sein. Der soll dort nicht nur für mächtig Stimmung sorgen, sondern Rock-Fans können ihm bei Live-Karaoke, Podiumsdiskussionen oder auch bei einem Gläschen Wein an der Bar ganz nahe sein.

Was kaum einer weiß: Der "It's my life"-Interpret ist großer Weinliebhaber und unter die Winzer gegangen. Gemeinsam mit seinem Sohn bietet Jon Bon Jovi an Bord sogar exklusive Wein-Tastings seiner Marke "Hampton Water" an und - eingefleischte Denim-Fans aufgepasst - promotet seine Klamotten-Linie "Hart N Dagger". Doch wie viel kostet der Spaß?

Wein-Tastings und "Livin' on a Prayer" - so viel kostet die Luxus-Kreuzfahrt

Das ist von Suite zu Suite verschieden, doch die Preise liegen durchschnittlich bei 1.271 Dollar pro Person (circa 1.130 Euro). Ein teurer Spaß! Wer so spontan keinen Urlaub mehr bekommt, der hat im August nochmal die Gelegenheit, an dieser Kreuzfahrt der besonderen Art teilzunehmen - allerdings schippern Sie mit Bon Jovi dann durchs schöne Mittelmeer.

jp