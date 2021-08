Österreich-Urlaub: Alles zur Corona-Inzidenz, Delta-Variante und den Einreise-Regeln

Übersicht

Von Franziska Kaindl schließen

Die Corona-Inzidenz in Österreich steigt langsam wieder an. Das Land ist aber kein Risikogebiet. Bei der Einreise müssen aber dennoch Regeln beachtet werden.

Nachdem das österreichische Bundesland Tirol zwischenzeitlich sogar zum Corona-Virusvariantengebiet erklärt wurde, hat sich die Situation in den letzten Monaten wieder beruhigt. Der Urlaub in Österreich ist aktuell wieder möglich – wenn auch unter gängigen Einschränkungen. Wie die Lage aktuell ist und was Reisende wissen sollten, erfahren Sie hier.

Corona-Inzidenz und Delta-Variante: die aktuelle Lage in Österreich

Wie in so vielen Ländern Europas* steigt aktuell auch in Österreich die 7-Tage-Inzidenz wieder an. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gibt sie mit 31,9 (Stand: 29. Juli) an. Zum Vergleich: Am 3. Juli lag sie noch bei 7,1. Die Inzidenz im Bundesland Salzburg ist mit 53,7 am höchsten und überschreitet damit die 50er-Grenze, die in der Regel zu einer Einstufung als Risikogebiet führt. Bisher gibt es aber noch keine Reisewarnungen für österreichische Regionen.

Wie aktuelle Daten der AGES zeigen, nehmen auch in Österreich die Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus zu, während die bisher vorherrschende Alpha-Variante abnimmt. Zuletzt wurde der Anteil mit 46 Prozent angegeben. Die Quote der vollständig Geimpften ist in Österreich in etwa so hoch wie in Deutschland und liegt bei 50,46 Prozent (Stand: 29. Juli), wie die John Hopkins Universität informiert.

Das sind die Einreise-Regeln für Österreich

Die Einreise nach Österreich aus einem Staat oder Gebiet der Anlage 1 (dazu gehört auch Deutschland) ist mit einem Nachweis im Sinne der 3-G-Regel erlaubt. Das heißt: Es braucht ein negatives Testergebnis, das bei einem PCR-Test nicht älter als 72 Stunden und bei einem Antigen-Schnelltest nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ebenfalls gültig ist bereits eine Erstimpfung mit den Vakzinen von Biontech, Moderna, Astrazeneca, Sinopharm und Sinovac, sofern diese mindestens 21 und maximal 90 Tage zurückliegt. Eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson&Johnson muss mindestens 21 Tage und maximal 270 Tage her sein. Außerdem dürfen auch ein Genesenennachweis oder ein Antiköpernachweis (maximal 90 Tage alt) vorgelegt werden. Das ändert sich übrigens ab dem 15. August: Ab dann gilt man erst ab vollständiger Immunisierung als geimpft. Der Nachweis wird ab dem Tag der 2. Impfung ausgestellt.

Wer keinen der erwähnten Nachweise vorlegen kann, muss eine Registrierung zur Pre-Travel-Clearance vor der Einreise durchführen und innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise auf eigene Kosten einen Corona-Test durchführen.

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sind von der Testpflicht ausgenommen. Minderjährige Personen zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr, die ohne Impf- oder Genesungsnachweis aus Deutschland einreisen, aber in Begleitung eines Erwachsenen sind, der einen solchen Nachweis hat, benötigen laut dem österreichischem Sozialministerium ein negatives Corona-Testergebnis.

Auch interessant: Kroatien-Urlaub: Alles zur Corona-Inzidenz, Delta-Variante und den Einreise-Regeln.

Österreich: Welche Regeln gelten für Pendler?

Wer im Rahmen des Pendlerverkehrs regelmäßig nach Österreich einreist, muss getestet, geimpft oder genesen sein. Ein negatives Testergebnis ist sieben Tage gültig. Ist keiner dieser Nachweise vorhanden, müssen sich Pendler alle 28 neu registrieren.

Österreich-Urlaub: Diese Regeln gelten vor Ort

In Österreich ist kein Mindestabstand zu anderen Personen mehr vorgeschrieben. Eine Maskenpflicht gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, in Kundenbereichen bei Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten im Rahmen des Parteienverkehrs, in Kundenbereichen von Betriebsstätten oder an Orten des täglichen Bedarfs (zum Beispiel im Supermarkt). Ansonsten entfällt an allen Orten, wo die 3-G-Regel gilt, die Maskenpflicht. Ausnahme ist das Bundesland Wien, wie der ADAC berichtet. Touristische Übernachtungen sind in Österreich unter Auflagen erlaubt. Auch hier braucht es einen Nachweis im Sinne der 3-G-Regel. Kinder unter 12 Jahren brauchen im Hotel oder in Restaurants keinen negativen Test. Das in Deutschland ausgestellte Covid-Zertifikat ist in Österreich als „grüner Pass“ bekannt und wird ebenfalls als Nachweis akzeptiert.

Das müssen Reiserückkehrer aus Österreich beachten

Da Österreich kein Risikogebiet ist, brauchen Sie bei der Rückkehr nach Deutschland keine digitale Einreiseanmeldung vornehmen oder einen Nachweis über einen negativen Test, eine Impfung oder eine Genesung vorlegen. Nur Flugreisende müssen schon ab Abflugort einen negativen Test vorlegen, sofern sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Lesen Sie auch: Italien-Urlaub: Alles zur Corona-Inzidenz, Delta-Variante und den Einreise-Regeln.