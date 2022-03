Weder Italien noch Spanien: Das ist der beliebteste Urlaubsort der Deutschen an Ostern

Von: Franziska Kaindl

Wo geht die Reise an Ostern hin? Ein Land ist unter Deutschen besonders beliebt. © JanisMEYER/Imago

Viele Deutsche haben für den Osterurlaub 2022 bereits Reiseziele im Blick – oder gar schon gebucht. In diesem Jahr sind es aber nicht Klassiker wie Italien oder Spanien.

Ostern ist der perfekte Zeitpunkt, um den Frühling und wärmeres Wetter zu genießen. Manche verschlägt es dazu in den sonnigen Süden, andere wiederum wollen lieber in der Nähe der Heimat bleiben. Das Gute in diesem Jahr ist: Viele Urlaubsdestinationen haben schon vor einigen Wochen ihre Corona-Regeln gelockert* und ermöglichen nun eine erleichterte Einreise. Das hat auch das Interesse an Urlaub im Ausland gesteigert, wie eine Analyse von 2,2 Millionen Suchanfragen durch das Ferienhaus-Buchungsportal HomeToGo zeigt.

Osterurlaub 2022: Das sind die zehn begehrtesten Reisedestinationen

Zunächst einmal vorneweg: Auch 2022 scheinen die meisten Deutschen an einem Urlaub in der Heimat interessiert zu sein. Im Suchzeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2022 stellten 52,4 Prozent der Nutzer eine Suchanfrage nach Urlaub in Deutschland für die Osterzeit. Besonders beliebt sind dabei die klassischen Reiseziele Ostsee, Nordsee und Bayern. Im Vergleich zum Vorjahr hat Deutschland aber circa 28 Prozent an Suchanfragen eingebüßt. Stattdessen herrscht in diesem Jahr mehr Interesse an einem Urlaub in der Niederlande (9,79 Prozent) oder Dänemark (7,32 Prozent), welche Platz 2 und 3 im Ranking einnehmen. Auch Italien, Spanien und Frankreich konnten im Vergleich zu 2021 mehr Suchanfragen für sich verbuchen.

Ranking Land Suchanteil 2022 Suchanteil 2021 Differenz 1. Deutschland 52,40 Prozent 73,13 Prozent -28,35 Prozent 2. Niederlande 9,79 Prozent 3,18 Prozent 208,44 Prozent 3. Dänemark 7,32 Prozent 2,23 Prozent 228,48 Prozent 4. Italien 5,69 Prozent 2,95 Prozent 92,73 Prozent 5. Spanien 4,30 Prozent 2,08 Prozent 106,94 Prozent 6. Frankreich 2,69 Prozent 1,24 Prozent 116,00 Prozent 7. Österreich 1,94 Prozent 0,94 Prozent 106,71 Prozent 8. Kroatien 1,19 Prozent 1,46 Prozent -18,80 Prozent 9. Schweden 1,14 Prozent 0,70 Prozent 62,60 Prozent 10. Polen 1,08 Prozent 0,54 Prozent 101,46 Prozent

Deutschland weiterhin beliebtestes Urlaubsziel an Ostern 2022 – mit kleinen Einbußen

Warum in diesem Jahr Urlaub im Ausland wieder an Beliebtheit gewinnt, geht aus den Buchungsdaten nicht hervor. Allerdings dürften die gelockerten Corona-Maßnahmen in vielen Ländern eine Rolle spielen. So war Dänemark eines der ersten Länder*, das den Freedom Day, also das Ende aller Maßnahmen, verkündete. Auch in den Niederlanden wurden die Regeln bereits im Februar gelockert. Deutschland hingegen lässt erst zum 20. März den Großteil der Corona-Regeln auslaufen. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.