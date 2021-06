Ostsee-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern: Das sind die Corona-Regeln ab Juni 2021

Reisen

Nach langem Corona-Lockdown dürfen die Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. Was nun für den Ostsee-Urlaub gilt, erfahren Sie hier.

Lange Zeit hatte Mecklenburg-Vorpommerns mitunter die strengsten Regeln, was den Tourismus anging: Die Regierung untersagte unter anderem den Tagestourismus und verwies Ausflügler des Landes. Nun soll nach monatelangem Lockdown endlich wieder Urlaub an der Ostsee, auf Rügen oder der Mecklenburgischen Seenplatte möglich sein. Am 28. Mai öffnete das Land – früher als geplant – für einheimische Touristen. Im nächsten Schritt dürfen im Juni bald wieder Urlauber aus den anderen Bundesländern anreisen. Hier die Öffnungsschritte im Überblick.

Ostsee-Urlaub: Erste Öffnungen in Mecklenburg-Vorpommern am 28. Mai 2021

Als erster Schritt durften Ende Mai endlich wieder Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern für Touristen aus dem eigenen Bundesland öffnen. Zudem ist Zweitwohnungsbesitzern, Dauercampern sowie Bootsbesitzern mit Liegeplatz seither die Anreise wieder erlaubt. Strandkorbverleihe, Bootsvermietungen und Fahrgastschiffsfahrten dürfen wieder ihre Dienste anbieten. Außerdem dürfen auch die Außenbereiche von Freizeit- und Kletterparks, Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten mit einem negativen Test besucht werden.

Zur Teststrategie gehört generell, dass bei Übernachtungen in Beherbergungen bei der Anreise ein negativer Schnell- oder Selbsttest vorgelegt werden muss, der maximal 24 Stunden alt ist. Anschließend muss der Test mindestens alle 72 Stunden, also drei Tage, aktualisiert werden. Bei Geimpften muss die Gabe der letzten Impfdosis mehr als 14 Tage in der Vergangenheit liegen, außerdem dürfen keine coronatypischen Symptome vorliegen. Genesene brauchen hingegen einen Nachweis über ihre vergangene Corona-Erkrankung, die mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Dasselbe gilt für genesene Personen, die schon eine Impfdosis erhalten haben.

Urlaub ab 4. Juni: Öffnung für Touristen aus ganz Deutschland

Am 4. Juni folgt der nächste Schritt: Ab dann dürfen Gäste aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern reisen und in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätzen übernachten. Auch Busreisen sind möglich. Die Reisenden müssen aber getestet, geimpft oder genesen sein. Für sie gelten ebenfalls die oben genannten Regeln.

Auch interessant: Das sind die zehn beliebtesten Campingplätze Europas – fünf davon in Deutschland.

Urlaub an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern: Weitere Lockerungen ab dem 11. und 14. Juni

Während ab dem 4. Juni nur Urlauber mit einer gebuchten Unterkunft einreisen dürfen, ist es ab dem 11. Juni auch Tagestouristen wieder erlaubt, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. Auch Besuche der erweiterten Familie und Freunden ist dann wieder problemlos möglich. Ein negativer Corona-Test ist vorgeschrieben. Ab dem 14. Juni dürfen hoteleigene Schwimmbäder und Saunen wieder für Gäste mit negativem Corona-Test öffnen. Dieser muss alle 72 Stunden wiederholt werden. (fk)

