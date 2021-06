Ostsee-Urlaub: Mecklenburg-Vorpommern lockert Testpflicht ab heute

Corona-Regeln

von Franziska Kaindl schließen

Mecklenburg-Vorpommern will den Ostsee-Urlaub etwas attraktiver gestalten und lockert ab sofort die Testpflicht. Das sind die neuen Corona-Regeln für Touristen.

Erst zum 4. Juni öffnete Mecklenburg-Vorpommern für Touristen aus ganz Deutschland – und war damit später dran, als zum Beispiel Schleswig-Holstein, wo Urlaub bereits seit Wochen in Modell-Regionen an Nord- und Ostsee möglich war. Nun will das Bundesland seine Corona-Bestimmungen für Touristen aber noch mehr lockern – was eine Reise attraktiver machen dürfte.

Ostsee-Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern: Gelockerte Testpflicht für Touristen

Bisher war die Regelung für einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern so, dass Touristen bei der Anreise und anschließend an jedem dritten Tag einen negativen Corona-Test vorlegen sollten, sofern sie nicht geimpft oder genesen waren. Ab Donnerstag (17. Juni) genügt aber das negative Testergebnis bei der Anreise. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen, wie unter anderem der NDR berichtet. Die neue Regelung gelte laut Gesundheitsminister Harry Glawe sowohl für Gäste von Hotels als auch Dauercamper und Zweitwohnungsbesitzer.

Alle Bereiche der Ferienunterkunft können danach ohne weitere Tests genutzt werden. Nur wer den Innenbereich eines Restaurants besuchen möchte, ohne ein Zimmer gebucht zu haben, braucht weiterhin einen negativen Test, so Glawe. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich erfreut über den Beschluss, der Präsident Lars Schwarz forderte aber auch: „Nun muss nächste Woche auch die generelle Testpflicht in der Innengastronomie fallen. Bei einer Erstimpfquote in MV von über 50 Prozent und unseren bewährten Hygienekonzepten ist dieser Schritt überfällig. Mit dem Wegfall der Testpflicht werden unnötige Hemmnisse für unsere Gäste abgebaut.“

Auch interessant: Diese Corona-Regeln gelten aktuell für den Urlaub in den Niederlanden.

Mecklenburg-Vorpommern: Weitere Lockerungen in Planung

Abgesehen von der Lockerung der Testpflicht für Touristen entfällt auch die Maskenpflicht auf Parkplätzen sowie auf dem Sitzplatz bei Veranstaltungen im Freien mit bis zu 2.500 Personen. Außerdem genügt beim Friseurbesuch in Zukunft das Tragen einer medizinischen Maske. Die Masken- oder Testpflicht in Mecklenburg-Vorpommern im Allgemeinen noch länger erhalten bleiben. Ministerpräsidenten Schwesig hält es laut NDR für illusorisch vollständig darauf zu verzichten. Am kommenden Dienstag soll im Kabinett dennoch über weitere Lockerungen gesprochen werden. Außerdem sei ein Ampel-System geplant, dass neben der Inzidenz auch die Auslastung der Krankenhäuser miteinbezieht. (fk)

Lesen Sie auch: Reisewarnung für Corona-Risikogebiete soll ab 1. Juli fallen – fast 100 Länder weltweit betroffen.

Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden Diese Fehler bei der Reiserücktrittsversicherung sollten Sie dringend vermeiden

Rubriklistenbild: © imago-images