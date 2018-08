Paar in Kroatien-Urlaub brutal mit Metallstange angegriffen - von Hotelpersonal

Lange wird einer Frau ihr Urlaub in Erinnerung bleiben - doch nicht positiv: Als sie nicht mehr Geld für ihr Zimmer zahlen wollte, wurde sie vom Hotelpersonal verprügelt.

Split - Die Studentin Laura Denmar aus England machte mit ihrem Freund eine Reise durch Europa. Während ihres Aufenthalts in einem Hotel in Kroatien wurde die junge Frau Opfer eines brutalen Angriffs - der ausgerechnet vom Hotelpersonal verübt worden sein soll.

Hotelpersonal verlangt mehr Geld - Situation eskaliert

Die 26-jährige Denmar sei daraufhin brutal mit einer Metallstange verprügelt worden, ihr 39-jähriger Freund wurde währenddessen gegen eine Wand geschlagen. Beide landeten anschließend in der Notaufnahme im Krankenhaus.

Angefangen hatte alles damit, dass Denmar und ihr Freund ein Hotelzimmer in der kroatischen Stadt Split für 60 Pfund pro Nacht gebucht hatten, doch dies entsprach scheinbar nicht den Bildern auf der Website: Das Hotel habe nicht in der malerischen Altstadt gelegen, sondern in einem schmutzigen Vorort, wie Denmar gegenüber dem Portal Dailymail berichtete.

"Uns wurde gesagt, dass wir die Schlüssel von einer anderen Herberge abholen und dann zur Wohnung gehen müssen", so die junge Frau. "Als wir ankamen, stellten wir fest, dass alles überhaupt nicht mit rechten Dingen zuging - es gab 30 Betten und nur ein Badezimmer."

Sie hatten jedoch bereits bezahlt und beschlossen daher, sich mit der Situation abzufinden. Am letzten Tag sei jedoch die Putzfrau gekommen und hätte verlangt, dass sie mehr bezahlen. Sie drohte damit, ansonsten die Polizei zu alarmieren.

Hotelpersonal verprügelt Frau mit Metallstange

"Ich wusste, dass das, was sie taten, illegal war, also sagte ich ihr, sie solle die Polizei rufen. Stattdessen rief sie einen Mann an, den wir für den Besitzer hielten", berichtet Denmar. Sie und ihr Freund hatten versucht, aus dem Hotelzimmer wegzukommen, aber die Putzfrau habe in der Zwischenzeit die Tür abgesperrt.

Als der scheinbare Besitzer mit einem weiteren Mann im Schlepptau eintraf, hätten sie Denmars Freund gegen die Wand geschlagen, während die Putzfrau auf die junge Frau losgegangen sein soll. Mit einer Metallstange habe sie immer wieder auf sie eingeprügelt.

Denmar erlitt eine schlimme Schnittwunde am Kopf, eine gebrochene Hand sowie mehrere Prellungen an den Armen. Sie erstattete später gemeinsam mit ihrem Freund Anzeige bei der Polizei und beschwerte sich bei dem Betreiber der Website, die das Hotel vermittelte hatte.

"Was mit uns passiert ist, war schrecklich und ich wäre untröstlich, wenn es jemand anderem widerfährt. Ich möchte nur, dass die Leute wissen, was mit mir passiert ist, damit es nie wieder geschieht", erklärte sie gegenüber der Dailymail. Vom Betreiber der Website liege aktuell keine Stellungnahme vor, wie es heißt.

